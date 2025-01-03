Сто раз подумайте, прежде чем высаживать: почему сосны и туи могут нанести вашему двору вред

Туи и сосны выбирают для посадки во дворе из-за того, что эти деревья имеют декоративный внешний вид. Однако следует помнить, что им нужно создавать соответствующие условия, а также учитывать некоторые особенности.

Сосна и туя — два растения, которые привлекают своей стройностью и имеют зеленый наряд в течение всего года. Именно поэтому их часто выбирают для озеленения двора. Более того, они отлично вписываются в любой ландшафтный дизайн. Однако эти деревья не только привлекательны, они также скрывают ряд нюансов, которые могут обернуться для хозяев дома серьезными неприятностями.

Прежде всего, следует отметить, что эти растения выделяют особые вещества – фитонциды. Они способны очищать воздух, насыщать его кислородом и даже отпугивать некоторых вредителей. В то же время, эти же соединения являются ядовитыми для других растений, что усложняет жизнь кустарникам, цветам и деревьям, которые растут рядом. Они могут бледнеть, чахнуть и даже гибнуть. Постепенно почва из-за сосны и туи меняется, становится кислее, что также подходит далеко не всем растениям.

Важно обратить внимание на корневую систему туи и сосны, которая очень мощная. Эти деревья обладают способностью сильно разрастаться, чем вытесняют другие культуры, поглощают большое количество влаги и питательных веществ из земли. Если рядом с ними расположены грядки или цветник, то урожайность и декоративность сильно пострадают.

Вокруг хвойных деревьев земля всегда покрывается иголочками, со временем образующими толстый слой мульчи. Он не только затрудняет проникновение воды, но и очень медленно разлагается, что делает почву еще более кислой. А это создает питательную среду для болезней и вредителей.

Это, конечно, не значит, что вам совсем не стоит высаживать туи и сосны на своем дворе. Главное – соблюдать определенные правила. Например, высадить их подальше от огородных культур и цветника, выбирать только специальные сорта, уже адаптированные к небольшому пространству. Также следует регулярно убирать опавшие ветки и иглы, контролировать кислотность почвы (для этого добавляйте нейтрализаторы и известь).

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