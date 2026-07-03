Стоимость обучения в КНУ имени Шевченко для поступающих в 2026 году: самые дорогие и дешевые направления

Стоимость обучения в КНУ

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Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, традиционно занимающий ведущие позиции среди лучших заведений высшего образования Украины, официально утвердил стоимость обучения на контрактной основе для вступительной кампании 2026 года. По подсчетам экспертов, в зависимости от направления подготовки, цены на разные специальности существенно изменились, демонстрируя рост до 27% по сравнению с прошлым годом.

Самые дорогие образовательные программы и новые направления

Самая высокая планка стоимости в этом году установлена на отметке более 119 тысяч гривен за один год обучения. В эту категорию вошли три программы: «Английская филология и два иностранных языка (язык обучения английский)», «Филология, украинский язык и перевод (для иностранцев), язык обучения украинский», а также «Международное право (обучение на английском языке)». Поскольку все эти три направления абсолютно новые для университета, сравнить их стоимость с показателями 2025 года невозможно.

В то же время англоязычная программа «Международная коммерция и инвестиции», доступная для студентов и в прошлом году, продемонстрировала рост цены почти на 8%. Если в 2025 году обучение на ней стоило 95,6 тысяч гривен, то в 2026 году контракт составит 103,1 тысяч гривен в год.

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Популярные и престижные специальности: существенный рост стоимости

Значительное удорожание коснулось большого перечня популярных гуманитарных, юридических и экономических направлений. Год обучения на таких специальностях, как «Журналистика», «Туризм», «Международные отношения», «Международная экономика», «Учет и налогообложение», «Финансы», «Право», «Маркетинг» и «Публичное управление и администрирование», теперь обойдется в 97,1 тысяч гривен. В прошлом году цена здесь составляла 76,6 тысяч гривен, то есть прирост составил почти 27%.

Сходная тенденция наблюдается и в ИТ-сфере. За обучение на востребованных направлениях «Компьютерные науки», «Кибербезопасность» и «Инженерия программного обеспечения» поступающим в 2026 году придется выложить 77,7 тысяч гривен в год, что также отражает увеличение стоимости почти на 27%.

Дешевые предложения на педагогические направления

Наиболее доступными в университете остаются естественные науки и специальности, ориентированные на подготовку будущих педагогов. Год обучения по контракту здесь обойдется в 54,6 тысячи гривен. Сюда относятся такие направления, как «Культурология», «Биология и биохимия», «Науки о Земле», «Физика и астрономия», а также среднее образование по профилям: украинский язык и литература, история и гражданское образование, математика, география. Несмотря на то, что эти направления остаются дешевыми в КНУ, цены на них все равно выросли по сравнению с прошлым годом почти на 25%.

Цены на контрактное обучение на бакалавриате в КНУ имени Тараса Шевченко в 2026/2027 учебном году

Украинский язык и литература, среднее образование (по предметным специальностям) — 54,6 тыс. грн

Английский язык и зарубежная литература, среднее образование (по предметным специальностям) — 72,8 тыс. грн

Турецкий язык и зарубежная литература, среднее образование (по предметным специальностям) — 72,8 тыс. грн

История и гражданское образование, среднее образование (по предметным специальностям) — 54,6 тыс. грн

Математика, среднее образование (по предметным специальностям) — 54,6 тыс. грн

География, среднее образование (по предметным специальностям) — 54,6 тыс. грн

География, среднее образование (на основе ОКР младшего специалиста) — 61,8 тыс. грн

Естественные науки, среднее образование (по предметным специальностям) — 54,6 тыс. грн

Естественные науки, среднее образование (на основе ОКР младшего специалиста) — 61,8 тыс. грн

Физика и астрономия, среднее образование (по предметным специальностям) — 54,6 тыс. грн

Аудиовизуальное искусство и медиапроизводство (кинотелеискусство) — 84,4 тыс. грн

Религиоведение — 54,6 тыс. грн

История и археология (американистика и европейские студии с углубленным изучением иностранных языков) — 64,2 тыс. грн

История и археология (история Украины и культурная антропология с углубленным изучением иностранных языков) — 64,2 тыс. грн

История и археология (иностранное украинство: история и современность с углубленным изучением иностранных языков) — 64,2 тыс. грн

История и археология (другие образовательные программы) — 54,6 тыс. грн

Философия — 54,6 тыс. грн

Филология, образовательные программы: «Литературное творчество, украинский язык и литература и английский язык», «Украинский и английский язык: перевод и редактирование», «Украинский язык и литература и западноевропейский язык», «Крымскотатарский язык и литература, английский язык и перевод» «Фольклористика, украинский язык и литература и иностранный язык», «Белорусский язык и литература», «Болгарский язык и литература» — 67,2 тыс. грн

Филология, образовательные программы: «Польский язык и литература, английский и литовский языки», «Словенский язык и литература и английский язык, „Сербский язык и литература и английский язык“ — 77,7 тыс. грн

Филология, образовательные программы: «Английская филология и перевод, два западноевропейских языка», «Перевод с английского и второго западноевропейского языка», «Немецкая филология и перевод, английский язык», «Перевод с немецкого и английского языков», «Шведский филология и перевод с английского языка» испанского и английского языков», «Перевод с итальянского и английского языков», «Перевод с португальского и английского языков», «Перевод с французского и английского языков» и другие программы — 85,1 тыс. грн

Филология, прикладная лингвистика — 67,2 тыс. грн

Английская филология и два иностранных языка (язык обучения английский) — 119,1 тыс. грн

Филология, украинский язык и перевод (для иностранцев), язык обучения украинский — 119,1 тыс. грн

Этнокультурология с углубленным изучением иностранного языка — 56,3 тыс. грн

Культурология — 54,6 тыс. грн

Музееведение, памятниковедение — 54,6 тыс. грн

Библиотечное, информационное и архивное дело — 54,6 тыс. грн

Менеджмент культурных и креативных индустрий с обязательным изучением двух иностранных языков (на основе ОКР младшего специалиста) — 97,1 тыс. грн

Экономика и международные экономические отношения (по специализациям) — 97,1 тыс. грн

Экономика и международные экономические отношения (язык обучения английский/украинский) — 97,4 тыс. грн

Экономическая аналитика — 97,1 тыс. грн

Экономическая кибернетика — 97,1 тыс. грн

Международная экономика — 97,1 тыс. грн

Международные экономические отношения (с обязательным изучением двух иностранных языков) — 97,1 тыс. грн

Международная коммерция и инвестиции (язык обучения английский) — 103,1 тыс. грн

Политология — 77,7 тыс. грн

Международные отношения (с обязательным изучением двух иностранных языков) — 97,1 тыс. грн

Международные коммуникации (с обязательным изучением двух иностранных языков) — 97,1 тыс. грн

Международные отношения, страноведение (американистика, востоковедение, европейские студии, африканистика) с обязательным изучением двух иностранных языков — 97,1 тыс. грн

Психология — 77,7 тыс. грн

Социология — 77,7 тыс. грн

География и региональные студии (все программы) — 77,7 тыс. грн

Менеджмент культурных и креативных индустрий (с обязательным изучением двух иностранных языков) — 97,1 тыс. грн

Журналистика — 97,1 тыс. грн

Учет и налогообложение — 97,1 тыс. грн

Финансы — 97,1 тыс. грн

Финансы (на основе ОКР младшего специалиста) — 97,1 тыс. грн

Финансовый бизнес — 97,1 тыс. грн

Менеджмент организаций — 97,1 тыс. грн

Менеджмент предпринимательской деятельности — 97,1 тыс. грн

Маркетинг — 97,1 тыс. грн

Право — 97,1 тыс. грн

Международное право — 97,1 тыс. грн

Международное право (обучение на английском языке) — 119,3 тыс. грн

Биология и биохимия — 54,6 тыс. грн

Экология — 54,6 тыс. грн

Химия (все образовательные программы) — 54,6 тыс. грн

Науки о Земле (все образовательные программы) — 54,6 тыс. грн

Науки о Земле (образовательные программы на основе ОКР младшего специалиста) — 54,4 тыс. грн

Физика и астрономия (все образовательные программы) — 54,6 тыс. грн

Прикладная физика и наноматериалы (все образовательные программы) — 54,6 тыс. грн

Математика (все образовательные программы) — 54,6 тыс. грн

Статистика — 54,6 тыс. грн

Прикладная математика — 77,7 тыс. грн

Инженерия программного обеспечения (все программы) — 77,7 тыс. грн

Туризм (на основе ОКР младшего специалиста) — 97,1 тыс. грн

Биотехнология — 54,6 тыс. грн

Компьютерные науки (все образовательные программы) — 77,7 тыс. грн

Ландшафтное планирование и озеленение — 54,6 тыс. грн

Технологии медицинской диагностики и лечения (по специализациям) — 77,7 тыс. грн

Социальная работа и консультирование — 54,6 тыс. грн

Туризм и рекреация — 97,1 тыс. грн

Национальная безопасность (по |отдельным сферам обеспечения и видам деятельности) — 65,2 тыс. грн

Публичное управление и администрирование (все образовательные программы) — 97,1 тыс. грн

Международный бизнес (с обязательным изучением двух иностранных языков) — 97,1 тыс. грн

Экономика и управление бизнесом — 97,1 тыс. грн

Химия биомолекул — 54,6 тыс. грн

Системный анализ и наука о данных — 62,1 тыс. грн

Кибербезопасность — 77,7 тыс. грн

Информационные системы и технологии (все образовательные программы) — 77,7 тыс. грн

Компьютерная инженерия — 77, 7 тыс. грн

Биотехнология — 54,6 тыс. грн

Электроника — 54,6 тыс. грн

Радиоэлектроника и электронные коммуникации — 65,2 тыс. грн

Радиоэлектроника и электронные коммуникации (на основе ОКР младшего специалиста) — 64,9 тыс. грн

Сетевые и интернет-технологии — 65,2 тыс. грн

Геодезия и землеустройство — 62,1 тыс. грн

Геодезия и землеустройство (на основе ОКР младшего специалиста) — 61,8 тыс. грн

Оценка земли и недвижимого имущества — 62,1 тыс. грн

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