Стоит копейки: как сделать полотенца мягкими и пушистыми с помощью одного простого средства

Жесткие полотенца после стирки — распространенная проблема, которая портит удовольствие от гигиенических процедур. Оказывается, восстановить старую ткань значительно проще, чем покупать новую. Узнайте, какие проверенные методы помогут сделать полотенца снова мягкими и приятными на ощупь.

Полотенца созданы для впитывания влаги, но это качество заставляет их удерживать лишнюю воду из стиральной машины. Именно поэтому во время стирки полотенец нельзя использовать кондиционер.

Смягчитель пропитывает волокна, оставляя на них воскообразную пленку. Эта пленка блокирует воду, не давая ей полностью вымыть средство во время полоскания.

В результате с каждой стиркой слой кондиционера накапливается, что не только делает полотенца грубыми, но и создает идеальную среду для размножения бактерий в ткани.

Эксперты «Big Green Smile» рассказали, как можно сделать полотенца мягкими после стирки. Для этого необходимо замочить их в растворе из кальцинированной соды, чтобы вымыть смягчитель для ткани.

«Если ваши полотенца немного хрустят, возможно, на них накопился известковый налет и моющее средство. Попробуйте замочить их в растворе из кальцинированной соды средней крепости и теплой воды», — рассказали специалисты.

Кальцинированная сода — это натуральный продукт, состоящий из карбоната натрия, который может расщеплять моющее средство, жир и любые вещества, которые накопились в ткани.

Ваши полотенца станут снова мягкими и пушистыми, если замочить их перед стиркой в растворе из кальцинированной соды

Это средство может тщательно очистить волокна, снова сделав их абсорбирующими, благодаря чему полотенца станут мягкими и пушистыми уже после одной стирки.

Многие советуют стирать полотенца уксусом и пищевой содой, но это не лучший способ. Эти средства действуют не так сильно, как кальцинированная сода.

Если смешать уксус и соду, они просто «съедят» друг друга, как шипучка, и почти не повлияют на стирку полотенец.

Уксус может смыть следы кондиционера, но он действует мягко, поэтому подходит для ежедневной стирки. Сода же — слабое средство, которое лишь помогает удалить неприятный запах.

Как использовать кальцинированную соду для стирки полотенец

Все, что вам нужно сделать, это наполнить емкость для стирки горячей водой, а затем погрузить туда полотенца. Для хлопковых полотенец лучше использовать очень горячую воду, но сначала нужно проверьте этикетку с инструкциями по их уходу.

Далее добавьте 125 г кальцинированной соды в воду с полотенцами и замочите их на 20-30 минут. После этого поместите их в стиральную машину и постирайте, применяя обычный цикл стирки.

Обязательно добавьте цикл полоскания, чтобы избавиться от остатков кристаллов соды, и не используйте смягчитель для тканей.

После стирки встряхните полотенца, чтобы разрыхлить волокна, и повесьте их сушиться.

