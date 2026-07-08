Стоит ли мыть овощи пищевой содой: эксперты объяснили, что может их испортить

Овощи

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Мытье овощей пищевой содой может стать дополнительным способом очистки продуктов от грязи и части остатков пестицидов. Однако эксперты отмечают, что такой метод не заменяет обычного промывания водой и не способен полностью обеззаразить овощи.

Об этом сообщило издание martha stewart.

По словам экспертов, сода образует слабощелочной раствор, который помогает ослабить загрязнения на поверхности овощей и частично разрушает остатки пестицидов, что облегчает их удаление при промывке. Однако этот метод не способен удалить вещества, которые уже проникли внутрь овощей.

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Специалисты также напоминают, что пищевая сода не обладает дезинфицирующими свойствами. Она не уничтожает бактерии, вирусы или паразитов и не может полностью удалить патогены, оставшиеся на поверхности или проникшие внутрь продуктов. Именно поэтому после мытья важно правильно хранить овощи и не допускать их контакта с сырыми или немытыми продуктами, чтобы предотвратить перекрестное загрязнение.

Содовый раствор наиболее эффективен для очистки твердых овощей. Его можно использовать для брокколи, цветной капусты, картофеля, моркови, огурцов и сладкого перца. А вот нежную листовую зелень, в частности шпинат, кейл, салат-латук, а также грибы, в таком растворе замачивать не рекомендуют, ведь длительный контакт с водой может ухудшить их текстуру.

Для приготовления раствора рекомендуется растворить одну чайную ложку пищевой соды в двух стаканах холодной воды. Овощи следует полностью погрузить в жидкость не более чем на 15 минут, время от времени осторожно перемешивая. После этого их нужно тщательно промыть под проточной холодной водой, чтобы смыть остатки соды и загрязнения, а затем высушить перед приготовлением или хранением.

Эксперты также предупреждают о распространенных ошибках. В частности, не следует держать овощи в растворе дольше 15 минут, так как это может ухудшить их структуру. Также не рекомендуется смешивать пищевую соду с уксусом — кислота нейтрализует щелочные свойства соды, из-за чего оба средства теряют свою эффективность.

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Кроме того, не следует использовать чрезмерное количество соды, ведь она может оставить налет на овощах и повлиять на их вкус или консистенцию. После замачивания продукты обязательно нужно хорошо промыть чистой водой. В то же время специалисты подчеркивают, что даже такая очистка не отменяет других правил безопасного обращения с продуктами и не гарантирует полной защиты от пищевых отравлений.

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