Стоит ли поливать газон в сильную жару: эксперт перечислил случаи, когда это необходимо

Газон

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В жаркую погоду многие владельцы приусадебных участков стараются ежедневно поливать газон, опасаясь, что трава засохнет. Однако эксперты отмечают: в большинстве случаев газон не нуждается в таком уходе даже при высоких температурах.

Об этом сообщило издание House Beautiful.

Генеральный директор компании Cobra Питер Чалонер объясняет, что зрелая трава отличается высокой устойчивостью к жаре. Под воздействием длительных высоких температур она не обязательно отмирает, а переходит в состояние покоя. В этот период рост замедляется, а газон может приобрести соломенно-коричневый оттенок.

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По словам специалиста, хотя такие изменения могут вызывать беспокойство, они являются естественным механизмом защиты растения. Таким образом трава сохраняет запасы влаги и энергии, ожидая более благоприятных погодных условий. После возобновления осадков и понижения температуры здоровый газон, как правило, самостоятельно восстанавливает зеленый цвет без дополнительного вмешательства.

В то же время эксперт отмечает, что полив может понадобиться в случае длительного отсутствия дождей. Если почва в течение длительного времени остается пересушенной, дополнительное увлажнение поможет снизить стресс для растений и предотвратить их повреждение.

При этом важно правильно организовать полив. Питер Чалонер советует не прибегать к частому легкому дождеванию, а вместо этого выбирать редкий, но глубокий полив. Такой способ способствует тому, что корни прорастают глубже в почву, благодаря чему газон становится более устойчивым к засушливым периодам в будущем.

Не менее важно и время полива. Как и большинство садовых растений, газон лучше поливать рано утром или поздно вечером, когда испарение воды минимально. Зато полив днём под прямыми солнечными лучами менее эффективен, поскольку значительная часть влаги быстро испаряется.

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Эксперт заключает, что в большинстве случаев газону следует дать возможность самостоятельно пережить жару. Вмешиваться следует только тогда, когда засуха длится долго и почва остается сухой. Если же поливать газон, то делать это нужно редко, но обильно и в подходящее время суток.

Напомним, что не все растения одинаково переносят жару, но есть виды, которые сами помогают бороться с высокой температурой. Благодаря крупной листве и испарению влаги они создают прохладу там, где это больше всего нужно.

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