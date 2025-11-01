Стоит ли спать с котом или собакой в одной кровати: ветеринар предупредил о рисках

Сон с животными / © Фото из открытых источников

Многие люди не представляют ночи без пушистого друга рядом. Для кого-то это проявление любви, для кого-то — привычка или потребность в эмоциональной поддержке. Однако ветеринар Пабло Антонио Ольмедо (@pablo_vet83) отмечает: спать с котом или собакой можно не всем.

Об этом сообщило издание Mirror.

«Сон с собакой или котом может уменьшить стресс и тревогу, способствовать сну и укреплять эмоциональные связи. Их ритмичное дыхание, тепло тела и присутствие создают успокаивающий эффект, подобный объятиям», — отметил ветеринар.

Исследование Вашингтонского университета подтверждает, что даже десять минут общения с животным снижают уровень кортизола — гормона стресса — и повышают окситоцин, который отвечает за чувство безопасности и доверия.

Но уют совместного сна имеет и другую сторону. Американская академия медицины сна сообщает: каждый третий владелец, который делит кровать с любимцем, жалуется на бессонницу или частые пробуждения. Причина — разный биоритм: кот может прыгнуть ночью, пес — захропеть или разбудить хозяина на рассвете.

Не стоит игнорировать гигиену. Домашние животные могут переносить паразитов или аллергены, особенно если не проходят регулярный ветеринарный осмотр. В клинике Майо отмечают: риск инфекций минимален, если соблюдать чистоту — купать питомца, расчесывать его и стирать постельное белье.

Ветеринары советуют также учитывать состояние здоровья человека. Тем, кто имеет астму, аллергию или ослабленный иммунитет, лучше обустроить для любимца отдельное спальное место. А чрезмерная привязанность, говорят специалисты, может даже вызвать «тревогу разлуки» — как у человека, так и у животного.

В конце концов, решение спать вместе или нет — личное дело каждого. Ветеринары советуют главное: заботиться о гигиене, здоровье любимца и собственном комфорте во время сна.

