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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
225
Время на прочтение
2 мин

Стоит практически на каждом подоконнике: этот комнатный цветок может замедлить процессы старения

Соком этого растения можно заменить дорогостоящие маски для кожи, а лечебными свойствами цветка человечество пользуется уже более трех тысячелетий.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Какая польза алоэ для молодости кожи

Какая польза алоэ для молодости кожи / © www.freepik.com/free-photo

Это алоэ — распространенное комнатное растение, содержащее 75 полезных веществ. Экстракт алоэ является незаменимой составляющей многих косметических средств для регенерации и омоложения кожи на клеточном уровне. Рассказываем, какая польза алоэ для молодости, здоровья и красоты.

Какая польза алоэ для молодости и здоровья кожи: объяснение врачей

Алоэ может замедлять процессы старения благодаря богатому составу витаминов, минералов и антиоксидантных соединений. Кроме омоложения, такой состав веществ помогает клеткам быстрее восстанавливаться, повышая упругость и прочность кожи.

Для омоложения, как уверяют косметологи, нужно просто нанести жидкость из листьев на лицо и подержать 10 минут. Затем смыть теплой водой. Гель растения содержит:

  • витамин А;

  • витамин С;

  • витамин Е;

  • витамины В1, В2, В6;

  • ниацин;

  • бета-каротин;

  • альфа-токоферол;

  • фолиевую кислоту;

  • холин.

А еще это целебное растение оказывает заживляющий, бактерицидный и успокаивающий эффект. Алоэ помогает лечить псориаз и различные виды дерматита, стимулирует выработку коллагена, благодаря чему ускоряется заживление ран и регенерация поврежденной кожи. Алоэ также успокаивает раздражение, увлажняет кожу и уменьшает покраснение.

Какие полезные свойства алоэ для здоровья: объяснение врачей

Это комнатное растение полезно не только для молодости и красоты, оно способно лечить практически все системы организма.

  • Помогает лечить заболевания органов пищеварения — воспаление, язву желудка и двенадцатиперстной кишки.

  • Налаживает работу кишечника.

  • Помогает восстановиться печени после болезней, увеличивает выработку желчи.

  • Улучшает аппетит за счет стимуляции выработки желудочного сока.

  • Предотвращает скачки сахара в крови и уменьшает уровень «плохого» холестерина.

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Дата публикации
Количество просмотров
225
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