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Стоит практически на каждом подоконнике: этот комнатный цветок может замедлить процессы старения
Соком этого растения можно заменить дорогостоящие маски для кожи, а лечебными свойствами цветка человечество пользуется уже более трех тысячелетий.
Это алоэ — распространенное комнатное растение, содержащее 75 полезных веществ. Экстракт алоэ является незаменимой составляющей многих косметических средств для регенерации и омоложения кожи на клеточном уровне. Рассказываем, какая польза алоэ для молодости, здоровья и красоты.
Какая польза алоэ для молодости и здоровья кожи: объяснение врачей
Алоэ может замедлять процессы старения благодаря богатому составу витаминов, минералов и антиоксидантных соединений. Кроме омоложения, такой состав веществ помогает клеткам быстрее восстанавливаться, повышая упругость и прочность кожи.
Для омоложения, как уверяют косметологи, нужно просто нанести жидкость из листьев на лицо и подержать 10 минут. Затем смыть теплой водой. Гель растения содержит:
витамин А;
витамин С;
витамин Е;
витамины В1, В2, В6;
ниацин;
бета-каротин;
альфа-токоферол;
фолиевую кислоту;
холин.
А еще это целебное растение оказывает заживляющий, бактерицидный и успокаивающий эффект. Алоэ помогает лечить псориаз и различные виды дерматита, стимулирует выработку коллагена, благодаря чему ускоряется заживление ран и регенерация поврежденной кожи. Алоэ также успокаивает раздражение, увлажняет кожу и уменьшает покраснение.
Какие полезные свойства алоэ для здоровья: объяснение врачей
Это комнатное растение полезно не только для молодости и красоты, оно способно лечить практически все системы организма.
Помогает лечить заболевания органов пищеварения — воспаление, язву желудка и двенадцатиперстной кишки.
Налаживает работу кишечника.
Помогает восстановиться печени после болезней, увеличивает выработку желчи.
Улучшает аппетит за счет стимуляции выработки желудочного сока.
Предотвращает скачки сахара в крови и уменьшает уровень «плохого» холестерина.