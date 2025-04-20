Стоит практически на каждом подоконнике: этот комнатный цветок может замедлить процессы старения

Какая польза алоэ для молодости кожи / © www.freepik.com/free-photo

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Это алоэ — распространенное комнатное растение, содержащее 75 полезных веществ. Экстракт алоэ является незаменимой составляющей многих косметических средств для регенерации и омоложения кожи на клеточном уровне. Рассказываем, какая польза алоэ для молодости, здоровья и красоты.

Какая польза алоэ для молодости и здоровья кожи: объяснение врачей

Алоэ может замедлять процессы старения благодаря богатому составу витаминов, минералов и антиоксидантных соединений. Кроме омоложения, такой состав веществ помогает клеткам быстрее восстанавливаться, повышая упругость и прочность кожи.

Для омоложения, как уверяют косметологи, нужно просто нанести жидкость из листьев на лицо и подержать 10 минут. Затем смыть теплой водой. Гель растения содержит:

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витамин А;

витамин С;

витамин Е;

витамины В1, В2, В6;

ниацин;

бета-каротин;

альфа-токоферол;

фолиевую кислоту;

холин.

А еще это целебное растение оказывает заживляющий, бактерицидный и успокаивающий эффект. Алоэ помогает лечить псориаз и различные виды дерматита, стимулирует выработку коллагена, благодаря чему ускоряется заживление ран и регенерация поврежденной кожи. Алоэ также успокаивает раздражение, увлажняет кожу и уменьшает покраснение.

Какие полезные свойства алоэ для здоровья: объяснение врачей

Это комнатное растение полезно не только для молодости и красоты, оно способно лечить практически все системы организма.

Помогает лечить заболевания органов пищеварения — воспаление, язву желудка и двенадцатиперстной кишки.

Налаживает работу кишечника.

Помогает восстановиться печени после болезней, увеличивает выработку желчи.

Улучшает аппетит за счет стимуляции выработки желудочного сока.

Предотвращает скачки сахара в крови и уменьшает уровень «плохого» холестерина.