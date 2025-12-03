- Дата публикации
Стоит стирать новую одежду перед первым ношением: эксперты развеивают мифы и объясняют правду
Нет более приятного ощущения, чем впервые надеть совершенно новую вещь, правда? Хочется примерить ее сразу по возвращении из магазина.
Но вместе с волнением часто появляется и сомнение: безопасно ли носить новую одежду без стирки? К счастью, специалисты по текстилю в Real Simple дают четкий ответ.
Нужно стирать новую одежду перед тем, как ее носить
В большинстве случаев — да. Особенно если это плотно контактирующая с кожей вещь, объясняет Фрэнсис Козен, старшая преподавательница кафедры волоконоведения Корнельского университета.
По ее словам, первая стирка помогает избавиться от остатков производственных химикатов, избыточных красителей и грязи, которая накапливается за многочисленные этапы изготовления и транспортировки. “Ткани и одежда проходят через много рук — и часто через разные страны”, — отмечает она.
Даже новые вещи могут содержать нежелательные вещества. “Текстиль способен содержать случайные химикаты, оставшиеся после обработки, а также крахмальные компоненты, которые применяют для сохранения формы при упаковке или перевозке”, — добавляет Номи Дейл Кляйнман, руководитель кафедры дизайна тканей и поверхностей в Fashion Institute of Technology.
Если одежда была в зале магазина, а не доставлена напрямую со склада, существует риск дополнительного загрязнения — от людей, которые касались или примеряли вещи. Исследования показывают, что бактерии, грибы и вирусы могут оставаться на ткани от нескольких дней до нескольких недель.
Стирка также помогает “смягчить” новую одежду и сделать ее более комфортной. “Первая стирка снимает напряжение волокон, которое возникает из-за натяжения при производстве, что особенно заметно в хлопчатобумажных вещах, не обозначенных как предусаженные”, — объясняет Козен.
Какие вещи можно не стирать сразу
По словам специалистов, есть исключения. Вещи, которые не касаются тела непосредственно или нуждаются в деликатном уходе, можно не стирать.
“Я не стираю перед ношением одежду, которую рекомендовано сдавать в химчистку, а также свитера, которые носят поверх рубашек”, — говорит Козен.
Что может произойти, если одежда не стирать
Если ваша кожа не подвержена раздражениям, вы можете и не почувствовать никаких последствий. Но химические остатки или микробы все же способны вызвать реакцию — сыпь, покраснение или зуд, особенно если у вас чувствительная кожа или склонность к аллергиям.
Есть еще один нюанс: красители. Особенно это касается интенсивных темных оттенков, вроде джинсовой синевы. Краска может переходить на кожу, светлую одежду или мебель — а эффект “синих ног” вряд ли кому-то нужен.
Как правильно стирать новую одежду
Прежде всего — всегда читайте ярлык. Если там указано “Только химчистка”, то домашняя стирка только испортит вещь.
Чтобы одежда служила дольше, Кляйнман советует стирать ее в холодной воде и сушить при низкой температуре или вообще сушить естественным способом. Горячая вода и высокая температура в сушилке способствуют выцветанию, растяжению и усадке ткани.