Стоит стирать новую одежду перед первым ношением: эксперты развеивают мифы и объясняют правду

Нужно стирать новую одежду перед первым ношением / © pexels.com

Но вместе с волнением часто появляется и сомнение: безопасно ли носить новую одежду без стирки? К счастью, специалисты по текстилю в Real Simple дают четкий ответ.

Нужно стирать новую одежду перед тем, как ее носить

В большинстве случаев — да. Особенно если это плотно контактирующая с кожей вещь, объясняет Фрэнсис Козен, старшая преподавательница кафедры волоконоведения Корнельского университета.

По ее словам, первая стирка помогает избавиться от остатков производственных химикатов, избыточных красителей и грязи, которая накапливается за многочисленные этапы изготовления и транспортировки. “Ткани и одежда проходят через много рук — и часто через разные страны”, — отмечает она.

Даже новые вещи могут содержать нежелательные вещества. “Текстиль способен содержать случайные химикаты, оставшиеся после обработки, а также крахмальные компоненты, которые применяют для сохранения формы при упаковке или перевозке”, — добавляет Номи Дейл Кляйнман, руководитель кафедры дизайна тканей и поверхностей в Fashion Institute of Technology.

Если одежда была в зале магазина, а не доставлена напрямую со склада, существует риск дополнительного загрязнения — от людей, которые касались или примеряли вещи. Исследования показывают, что бактерии, грибы и вирусы могут оставаться на ткани от нескольких дней до нескольких недель.

Стирка также помогает “смягчить” новую одежду и сделать ее более комфортной. “Первая стирка снимает напряжение волокон, которое возникает из-за натяжения при производстве, что особенно заметно в хлопчатобумажных вещах, не обозначенных как предусаженные”, — объясняет Козен.

Какие вещи можно не стирать сразу

По словам специалистов, есть исключения. Вещи, которые не касаются тела непосредственно или нуждаются в деликатном уходе, можно не стирать.

“Я не стираю перед ношением одежду, которую рекомендовано сдавать в химчистку, а также свитера, которые носят поверх рубашек”, — говорит Козен.

Что может произойти, если одежда не стирать

Если ваша кожа не подвержена раздражениям, вы можете и не почувствовать никаких последствий. Но химические остатки или микробы все же способны вызвать реакцию — сыпь, покраснение или зуд, особенно если у вас чувствительная кожа или склонность к аллергиям.

Есть еще один нюанс: красители. Особенно это касается интенсивных темных оттенков, вроде джинсовой синевы. Краска может переходить на кожу, светлую одежду или мебель — а эффект “синих ног” вряд ли кому-то нужен.

Как правильно стирать новую одежду

Прежде всего — всегда читайте ярлык. Если там указано “Только химчистка”, то домашняя стирка только испортит вещь.

Чтобы одежда служила дольше, Кляйнман советует стирать ее в холодной воде и сушить при низкой температуре или вообще сушить естественным способом. Горячая вода и высокая температура в сушилке способствуют выцветанию, растяжению и усадке ткани.