Стоит стирать полотенца вместе с одеждой: аргументы экспертов и скрытые риски

Каждый из нас стремится сэкономить время и не запускать стиральную машину несколько раз через пару футболок или носков, завалявшихся в корзине с полотенцами. Кажется, что общая стирка — это рациональное решение, но специалисты предостерегают от такой привычки. Вот несколько веских причин, почему эти вещи лучше разделять.

Конфликт температурных режимов

Главная сложность состоит в том, что полотенца и повседневная одежда имеют совершенно разные потребности. Махровые изделия очень плотные и склонны накапливать бактерии и неприятные запахи. Чтобы их качественно постирать и обезвредить микроорганизмы, нужна температура не менее 60°C. Большинство современной одежды (трикотаж, джинсы или деликатные кофточки) плохо выдерживает такой нагрев ткань может сесть, потерять цвет или деформироваться. Если же выбрать низкую температуру, чтобы спасти одежду, полотенца просто не выстираются должным образом.

Проблема с кондиционером

Использование кондиционеров для белья во время стирки полотенец крайне нежелательно, поскольку такие средства создают на ворсинках тонкую пленку, что значительно снижает способность ткани впитывать влагу. В то же время другие вещи, напротив, часто нуждаются в дополнительном смягчении для комфортного ношения. Совместить эти два совершенно разных подхода в пределах одного цикла стирки практически невозможно, ведь придется идти на компромисс, который повредит либо качеству полотенец, либо мягкости одежды.

Неравномерная нагрузка и проблемы с глажкой

Поскольку мокрые полотенца становятся очень тяжелыми, они неравномерно распределяют вес в барабане. Из-за этого более тонкое белье и легкая одежда сильно извращаются и покрываются глубокими заломами, которые затем крайне трудно разгладить утюгом. Кроме того, разница в скорости высыхания создает дилемму: либо вы получаете полусырые полотенца, либо пересушиваете другую одежду до ломкости, тщетно тратящей ресурс техники и электричество.

Засорение ворсом и повреждение волокон

Махровые изделия обладают свойством «линять» мелкими ниточками, которые во время стирки прочно въедаются в другие ткани, из-за чего вещи выглядят лохматыми и старыми. Более того, жесткие петельки полотенец постоянно трутся о мягкую одежду, работая как наждачную бумагу. Такое трение быстро разрушает целостность тонких нитей, что приводит к появлению мелких дырочек и растяжек.

На самом деле, общая стирка полотенец и других вещей не является критической ошибкой, которая мгновенно испортит имущество. Однако, если вы заботитесь о безупречной чистоте, длительном сроке службы тканей и собственной гигиене, от этой привычки лучше отказаться. Разделение текстиля на разные циклы позволит надолго сохранить нежность махровых петелек, защитит ваш гардероб от повреждений и в конечном счете существенно облегчит процессы сушки и ухода за вещами.