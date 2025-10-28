ТСН в социальных сетях

Столовая ложка на стакан воды — и старые кухонные полотенца будут пахнуть невероятной свежестью

Этот простой продукт с кухонной полки поможет убрать запах влаги, уничтожить бактерии и сделает даже очень старые полотенца приятными на ощупь.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Как избавиться от неприятного запаха с кухонных полотенец

Как избавиться от неприятного запаха с кухонных полотенец / © pixabay.com

Кухонные полотенца — незаменимые помощники в хозяйстве. Однако они довольно быстро теряют свою свежесть и привлекательный вид из-за оседания жира, грязи и пара. И даже после стирки часто остается затхлый запах, который трудно вывести. Но есть простой домашний способ вернуть полотенцам чистоту и нежный аромат без единой капли кондиционера.

Почему кухонные полотенца теряют свежесть

  • Влажная среда. Постоянная сырость способствует развитию бактерий.

  • Остатки моющих средств. Некачественное полоскание порошка или геля создает неприятный запах.

  • Впитывание жира. Во время приготовления полотенца впитывают микрочастицы пищи и соусов.

Как вернуть кухонным полотенцам свежесть без дорогих средств для стирки

Вместо дорогих кондиционеров используйте обычный столовый уксус 9%. Это простое и безопасное средство, имеющее сразу несколько преимуществ:

  • уничтожает бактерии и неприятные запахи;

  • смягчает ткань, делая ее нежной;

  • удаляет остатки порошка, действуя как натуральный ополаскиватель.

Как правильно применять уксус

  • Растворите 1 столовую ложку уксуса в стакане теплой воды.

  • После обычной стирки прополощите полотенца в этом растворе.

  • Не смывайте уксус, просто отожмите ткань и высушите.

После такой обработки полотенца становятся мягкими, чистыми и приятно пахнут, словно только из химчистки. А главное, без агрессивной химии и дорогих средств.

