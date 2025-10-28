Как избавиться от неприятного запаха с кухонных полотенец / © pixabay.com

Реклама

Кухонные полотенца — незаменимые помощники в хозяйстве. Однако они довольно быстро теряют свою свежесть и привлекательный вид из-за оседания жира, грязи и пара. И даже после стирки часто остается затхлый запах, который трудно вывести. Но есть простой домашний способ вернуть полотенцам чистоту и нежный аромат без единой капли кондиционера.

Почему кухонные полотенца теряют свежесть

Влажная среда. Постоянная сырость способствует развитию бактерий.

Остатки моющих средств. Некачественное полоскание порошка или геля создает неприятный запах.

Впитывание жира. Во время приготовления полотенца впитывают микрочастицы пищи и соусов.

Как вернуть кухонным полотенцам свежесть без дорогих средств для стирки

Вместо дорогих кондиционеров используйте обычный столовый уксус 9%. Это простое и безопасное средство, имеющее сразу несколько преимуществ:

уничтожает бактерии и неприятные запахи;

смягчает ткань, делая ее нежной;

удаляет остатки порошка, действуя как натуральный ополаскиватель.

Как правильно применять уксус

Растворите 1 столовую ложку уксуса в стакане теплой воды.

После обычной стирки прополощите полотенца в этом растворе.

Не смывайте уксус, просто отожмите ткань и высушите.

После такой обработки полотенца становятся мягкими, чистыми и приятно пахнут, словно только из химчистки. А главное, без агрессивной химии и дорогих средств.