Столовые приборы будут блестеть, как новые: смешайте три бюджетных ингредиента, чтобы вернуть сияние

Столовые принадлежности будут блистать, как новые / © Pixabay

Со временем даже любимые столовые приборы теряют свой блеск: день за днем, год за годом они омрачаются и выглядят тускло. Но нет причин грустить — вернуть ножам, вилкам и ложкам их первоначальную красоту вполне возможно, если знать несколько простых секретов.

Главный враг сияния — жесткая вода. Во время мытья, сушки или хранения на металле оседают крошечные частицы, образуя непривлекательную пленку. Именно она делает даже дорогие сердцу приборы старыми и грязными. Химические средства для полировки работают, но их использование не всегда безопасно, ведь мы едим теми же принадлежностями.

К счастью, существует безопасный, простой и чрезвычайно эффективный способ вернуть столовым приборам сияние — обычный столовый уксус. Это доступное в каждом доме средство прекрасно растворяет минеральные отложения, не вредя металлу.

Процесс занимает всего 15 минут и не требует больших усилий. Для начала смешайте уксус с водой комнатной температуры в равных пропорциях — по стакану каждого. Перелейте раствор в емкость, где удобно погрузить все приборы. Оставьте их на 15–20 минут, пока кислота работает над удалением солей.

После этого аккуратно протрите приборы мягкой губкой или тканью. Именно “протереть”, а не тереть! Уже на этом этапе блеск возвращается почти мгновенно. Затем достаточно промыть приборы под проточной водой и вытереть насухо. И все — они снова сияют, как новые!