Странная привычка, существовавшая во времена СССР: зачем женщины клали колготки в морозильную камеру

Жители СССР нередко использовали свои балконы как амбары для старых и сломанных вещей, оставляя их «на всякий случай». Наряду с выстиранной одеждой на веревках сушили и пластиковые пакеты, а в почти пустых морозильниках иногда можно было найти женские колготки.

Советские женские журналы в 1980-х годах даже рекомендовали хранить капроновые колготы в холоде, считая, что низкая температура делает волокна более крепкими и продлевает их срок службы, предотвращая разрывы и затяжки.

Действительно ли этот метод работал неизвестно, ведь научных проверок не проводили. Однако женщины, понимая, что достать новую пару будет непросто, использовали любые уловки, чтобы продлить жизнь уже имеющимся вещам.

Некоторые даже совершенствовали этот способ, сначала смачивая колготки перед тем, как положить их в морозильник.

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