Странные украинские фамилии: с первого раза и не поймешь, что они означают

Среди украинских фамилий есть довольно интересные варианты. Мало кто догадывается, откуда они происходят.

Эксперты попытались приоткрыть тайну некоторых странных украинских фамилий, в частности, Каплун, Бовдур, Смаглий и Ливак. Что они значит?

По словам ученых, чаще всего украинские фамилии рассказывают о том, откуда происходили предки их носителей, где жили, чем занимались. Однако существует список родовых имен, происхождение которых очень трудно понять с первого раза.

Иногда фамилии давали по основным чертам характер человека или его умственных способностей. Например, болдурами могли называть грубых или неотесанных жителей. Сегодня в Украине остается 116 носителей такой интересной фамилии, и по распространению она занимает 38 945 место.

А вот фамилию Каплун ученые связывают с животным миром. Среди украинцев так называли кастрированного петуха, которого откармливали исключительно для мяса. Сегодня количество носителей составляет 3374 человека, а по распространению родовое имя занимает 1189 место.

Еще одна довольно интересная фамилия Ливак. Им награждали людей, которые в свое свободное время занимаются дополнительными заработками. По распространенности сейчас оно занимает 9544 место и насчитывает 521 носитель.

Не менее странным для современных украинцев может показаться фамилия Смаглий. Его получали смуглые юноши или мужчины. Сегодня насчитывается 929 носителей этого родового имени, а по распространенности оно занимает 5314 место.

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