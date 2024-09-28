Странный лайфхак, который эффективно работает: зачем бросать кофейную гущу в унитаз

Кофейную гущу уже давно используют как удобрение на огороде, но, оказывается, у нее есть еще одно полезное применение.
Кофейная гуща станет чрезвычайно эффективным средством против проблемы, очень часто встречающейся в ванной комнате квартиры или дома: а именно неприятным запахом.
Вонь из унитаза может появляться по разным причинам. Даже достаточно неожиданных. К примеру, если на его стенках накапливается моющее средство.
Также существуют и другие причины неприятного запаха:
- засоренные трубы;
- появление известкового налета;
- влажность на дне.
Почему кофейная гуща настолько эффективно справляется со смрадом в ванной комнате? Дело в том, что она содержит азот, который естественно обезжиривает и дезодорирует поверхность. Кроме этого, кофе помогает побороть еще одну распространенную проблему – появление плесени в трубах.
Что нужно сделать:
- нагреваете 3-4 л воды;
- засыпаете на дно глубокой емкости 4 ложки кофейной гущи;
- доливаете кипяток, а затем охлаждаете этот раствор до 30-40 градусов;
- выливаете смесь до унитаза и оставляете на несколько часов, а лучше на всю ночь;
- после этого сливаете.
Впрочем, следует отметить, что часто использовать такой метод не стоит. При чрезмерном использовании она может создать засор в трубах, что будет препятствовать нормальному сливанию воды.
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