Странный лайфхак, который эффективно работает: зачем бросать кофейную гущу в унитаз

Кофейную гущу уже давно используют как удобрение на огороде, но, оказывается, у нее есть еще одно полезное применение.

Кофейная гуща станет чрезвычайно эффективным средством против проблемы, очень часто встречающейся в ванной комнате квартиры или дома: а именно неприятным запахом.

Вонь из унитаза может появляться по разным причинам. Даже достаточно неожиданных. К примеру, если на его стенках накапливается моющее средство.

Также существуют и другие причины неприятного запаха:

засоренные трубы;

появление известкового налета;

влажность на дне.

Почему кофейная гуща настолько эффективно справляется со смрадом в ванной комнате? Дело в том, что она содержит азот, который естественно обезжиривает и дезодорирует поверхность. Кроме этого, кофе помогает побороть еще одну распространенную проблему – появление плесени в трубах.

Что нужно сделать:

нагреваете 3-4 л воды;

засыпаете на дно глубокой емкости 4 ложки кофейной гущи;

доливаете кипяток, а затем охлаждаете этот раствор до 30-40 градусов;

выливаете смесь до унитаза и оставляете на несколько часов, а лучше на всю ночь;

после этого сливаете.

Впрочем, следует отметить, что часто использовать такой метод не стоит. При чрезмерном использовании она может создать засор в трубах, что будет препятствовать нормальному сливанию воды.

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