Страстная неделя-2026: какие дни самые суровые и что категорически нельзя делать

Церковь. / © Pexels

Реклама

Последнюю неделю перед Пасхой называют Вербной или Страстной . Это особый период духовного очищения. Именно поэтому многие виды физического труда - как работа огороде, ограничивались.

На какие дни приходятся самые строгие запреты и почему читайте в материале ТСН.ua .

Значение дней Страстной недели :

Большой понедельник (6 апреля) – начало Страстной недели – это день духовного очищения и наведения порядка.

Великий вторник (7 апреля) — день поучений и притч, когда вспоминают наставления Иисуса Христа.

Большая среда (8 апреля) – день, когда вспоминают измену Иуды.

Чистый (Большой) четверг (9 апреля) — день очищения (и духовного, и телесного), традиционно убирают дом, купаются.

Страстная (Большая) пятница (10 апреля) – самый скорбный день, воспоминание распятия Иисуса Христа.

Великая суббота (11 апреля) – день тишины и ожидания Воскресения. С субботы в церквях уже освящают пасхи.

Пасха – день Воскресения Христова (12 апреля) – является главным праздником, символизирующим победу жизни над смертью.

Страстная пятница

Реклама

В христианстве – это день скорби и памяти о распятии Иисуса Христа. По библейской традиции именно в пятницу Иисуса осудили, он нес крест на Голгофу и был распят.

В этот день категорически нельзя работать на земле: копать, сеять или сажать. Ведь любое вмешательство в землю есть неуважение к большой жертве, а также может навлечь неурожай или беду.

Страстная суббота

В Великую субботу верующие вспоминают пребывание Иисуса Христа во гробе после распятия. В общем, это особый день ожидания: скорбь еще продолжается, но уже чувствуется приближение Воскресения.

Реклама

Хотя запреты немного мягче, но тяжелый физический труд, особенно на огороде, тоже не рекомендовали. Люди пытались завершить все дела заранее и готовиться к Пасхе.

