Страстная неделя в 2025 году: когда начинается, традиции, значение каждого дня

Этот период имеет глубокое духовное значение для христиан, поскольку он посвящен памяти последних дней жизни Иисуса на земле.

Страстная неделя в 2025 году: дата

Страстная неделя – это финальная часть Великого поста.

В 2025 году православные христиане начали Великий пост 3 марта, он закончится 19 апреля.

Итак, самая Страстная неделя продлится от 14 до 19 апреля 2025 года.

А уже 20 апреля состоится праздник Пасхи.

Что означает Страстная неделя: символизм каждого дня

Каждый день Страстной недели имеет свое значение и называется Великим. Это время торжественных богослужений и подготовки к Пасхе.

Большой понедельник (14 апреля). В этот день верующие вспоминают историю о патриархе Иосифе, которого его братья продали в Египет и сказали отцу, что его разорвали звери. Иосиф стал символом страдающего Спасителя. В начале Страстной недели в храмах готовят освященное миро, которое используют для помазания после крещения. В этот день также принято убирать и готовить дом к празднику.

Большой вторник (15 апреля). Верующие вспоминают, как Иисус обличил фарисеев и книжников, а также его притчи о Страшном суде и конце света. В этот день христиане заканчивают подготовку к Пасхе, занимаются домашними делами, готовят жилье, наряды и праздничные полотенца.

Большая среда (16 апреля). Считается, что именно в этот день Иуда изменил Иисусу за 30 сребренников. Верующие идут в храм, где прославляют Марию Магдалину, а также исповедуются и читают молитвы с поклонами. Дома готовят яйца для крашения писанок.

Большой (Чистый) четверг (17 апреля). Этот день также известен как день Таинства Причастия, когда Иисус во время Тайного ужина дал апостолам хлеб и вино. В храмах проходит служба "Двенадцати страстных Евангелий", где упоминаются страдания Христа. Верующие посещают храм, причащаются, дома красят писанки и пекут куличи, а также покупают детям новую одежду.

Большая (Страстная) пятница (18 апреля). Это самый скорбный день Страстной недели, когда Иисуса распяли на Голгофе. В храмах выносят плащаницу — изображение Христа в гробнице, которую верующие могут поцеловать. Это день строгого поста, есть можно только после уноса плащаницы.

Большая суббота (19 апреля). День тишины, когда верующие молятся и размышляют над тайной спасения. Утром обносят плащаницу вокруг храма, а в течение дня освящают пасхальные блюда – яйца и куличи. В полночь начинается торжественная служба, после которой провозглашают великую весть о Воскресении Христовом, завершающем Великий пост.

Страстная неделя: что запрещено делать и есть

Страстная неделя: что запрещено делать и есть / Фото: pixabay.com

Страстная неделя завершает Великий пост перед Пасхой, поэтому в это время существуют особо суровые ограничения. В эти дни запрещено:

нарушать пост и веселиться;

ссориться, кричать или устраивать скандалы;

выполнять тяжелый физический труд;

проводить свадебные церемонии;

отказывать в помощи нуждающимся;

поминать умерших родственников;

совершать крещение.

В последние дни Великого поста христиане соблюдают строгие пищевые ограничения. Священники советуют употреблять только продукты растительного происхождения.

В Страстную неделю запрещено:

мясные и рыбные блюда,

яйца,

молоко,

сливочное масло и другие молочные продукты.

В то же время разрешается добавлять в свой рацион овощи, постный хлеб, растительное масло. Также верующим советуют ориентироваться на собственное здоровье при выборе пищи. Если постирование может причинить вред, лицам с определенными обстоятельствами разрешается ослабление или полное освобождение от поста, в частности, детям, больным, военным, пожилым людям, кормящим женщинам, людям, занимающимся тяжелым физическим трудом.

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