Страстная пятница — что строго запрещено делать в этот день

Страстная пятница, которая в этом году приходится на 10 апреля, — один из самых скорбных дней для христиан. По библейской традиции, именно в этот день был распят Иисус Христос на Голгофе.

Что значит Страстная пятница

«Страстная» означает страдание. В этот день верующие вспоминают путь Иисуса Христа на Голгофу, его распятие и смерть. В церкви — это символ жертвы ради спасения человечества.

Страстная пятница считается днем сурового поста, духовного очищения и глубочайшей скорби. В храмах не служат праздничных литургий, а верующие пытаются отказаться от мирских дел и развлечений.

Что запрещено в Страстную пятницу

Нельзя работать физически

В народе считалось грехом заниматься тяжелым трудом — строительством, работой на огороде или ремонтом. День должен быть посвящен молитве, а не повседневным заботам.

Нельзя веселиться

Поскольку это день скорби, то громкие празднества, музыка, развлечения под запретом.

Нельзя шить, резать, колоть

В народе верили, что любая резка или прокалывание в этот день символически повторяет страдания Христа.

Не стоит убирать и стирать

Все домашние дела пытались завершить до пятницы. Считают, что рыбы в этот день — неуважение к памяти о страданиях Иисуса.

Нельзя ссориться и злословить

Какие-либо конфликты в этот день не желательны. Следует сохранять спокойствие и чистые мысли.

Строгий пост

Многие верующие либо совсем отказываются от еды, либо придерживаются максимально простого рациона — хлеб и вода.

Напомним, мы писали о том, какие дни Страстной недели самые строгие и категорически нельзя делать.