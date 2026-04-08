Страстная пятница — что строго запрещено делать в этот день
В Страстную пятницу верующие вспоминают страдание Иисуса и смерть на кресте.
Страстная пятница, которая в этом году приходится на 10 апреля, — один из самых скорбных дней для христиан. По библейской традиции, именно в этот день был распят Иисус Христос на Голгофе.
Что значит Страстная пятница
«Страстная» означает страдание. В этот день верующие вспоминают путь Иисуса Христа на Голгофу, его распятие и смерть. В церкви — это символ жертвы ради спасения человечества.
Страстная пятница считается днем сурового поста, духовного очищения и глубочайшей скорби. В храмах не служат праздничных литургий, а верующие пытаются отказаться от мирских дел и развлечений.
Что запрещено в Страстную пятницу
Нельзя работать физически
В народе считалось грехом заниматься тяжелым трудом — строительством, работой на огороде или ремонтом. День должен быть посвящен молитве, а не повседневным заботам.
Нельзя веселиться
Поскольку это день скорби, то громкие празднества, музыка, развлечения под запретом.
Нельзя шить, резать, колоть
В народе верили, что любая резка или прокалывание в этот день символически повторяет страдания Христа.
Не стоит убирать и стирать
Все домашние дела пытались завершить до пятницы. Считают, что рыбы в этот день — неуважение к памяти о страданиях Иисуса.
Нельзя ссориться и злословить
Какие-либо конфликты в этот день не желательны. Следует сохранять спокойствие и чистые мысли.
Строгий пост
Многие верующие либо совсем отказываются от еды, либо придерживаются максимально простого рациона — хлеб и вода.
