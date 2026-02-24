Страстная пятница в 2026 году: семь важных традиций и примет, которые изменят ваше отношение к великому дню

Страстная пятница 2026 года / © pexels.com

Реклама

Она приходится на последнюю пятницу Великого поста и предшествует Пасхе. В 2026 году это 10 апреля. Именно в этот день Церковь вспоминает о страданиях и распятиях Иисуса Христа. Название происходит от выражения «Страсти Христовы», означающего муки Спасителя. Своей жертвой на Голгофе Христос, по христианскому учению, искупил грехи человечества.

События Великой пятницы подробно описаны во всех четырех Евангелиях. Уже с IV века верующие чтили память о распятии ночными богослужениями с четверга на пятницу. Сегодня в храмах совершается особенная Утреня, известная как служба «Двенадцати Евангелий». Она начинается вечером и продолжается до глубокой ночи. Во время богослужения последовательно читаются отрывки из Евангелия, рассказывающие о последних часах земной жизни Христа. В течение дня эти тексты звучат трижды. Из-за исключительной скорби в этот день ни в одной христианской конфессии не служат Божественной Литургии (за исключением случаев, когда дата совпадает с праздником Благовещения).

Особым моментом богослужения является вынесение Плащаницы — полотна с изображением возложенного ко гробу Иисуса Христа. Ровно в три часа дня ее выносят с алтаря и устанавливают посреди храма на украшенном цветами возвышении. Вечером проходит еще одна служба: верующие со свечами в руках сопровождают Плащаницу крестным шествием вокруг храма. После этого многие соблюдают строгий пост, ограничиваясь хлебом и водой.

Реклама

Страстная пятница полна не только церковных традиций, но и народных обычаев. В частности, после службы домой приносили двенадцать зажженных свечей, с которыми стояли во время чтения Евангелия. Им давали догореть до конца, веря, что это принесет семье достаток, радость и благополучие в течение года.

Скорбное содержание дня обусловило многочисленные ограничения. В Великую пятницу не работают по хозяйству, не стирают, не шьют, не занимаются ремеслом и не выполняют тяжелого физического труда. Все приготовления к Пасхе традиционно завершают в Чистый четверг, чтобы на следующий день посвятить молитве и духовному сосредоточению. Считалось также, что не следует развлекаться: по народному поверью, веселье этого дня может обернуться слезами в течение года.

Интересны и аграрные приметы. Когда-то верили, что посеянный в этот день укроп или горох даст обильный урожай. В то же время сажать другие растения не советовали — вроде бы они не примутся. Запрещали и вонзать в землю железные предметы, чтобы не навлечь беды.

Вопрос выпекания куличей в Страстную пятницу остается дискуссионным. Церковь советует завершать подготовку праздничного стола в Чистый четверг, однако во многих регионах хозяйки пекут пасхи именно в Великую пятницу. Перед замешиванием теста читают молитву «Отче наш» и просят Божьего благословения. По традиции тесто не должно попадать на посторонние глаза, а во время выпечки нельзя шуметь или хлопать дверью. Считалось, что пасха, испеченная в этот день с молитвой, не испортится и будет иметь особую силу — будет оберегать дом и здоровье семьи.

Реклама

В то же время, любые магические ритуалы, заговоры или гадания в Страстную пятницу считаются неуместными. Это день глубокой тишины, сострадания и духовного осмысления жертвы Христа.