Страстная пятница: время глубокой скорби, строгих запретов и уважения к традициям

Страстная пятница — один из важнейших дней в Страстной неделе для христиан всего мира. В этот день верующие с особым благоговением вспоминают трагическое событие христианской истории — крестные страдания и мученическую смерть Иисуса Христа. В 2025 году этот день глубокой скорби приходится на 18 апреля. Страстная пятница окутана особыми запретами и традициями, которые верующие старательно придерживаются, проявляя свое уважение к жертвенному подвигу Спасителя. Рассмотрим подробнее, чего следует избегать в этот день, какие традиции важны для чествования, и почему Страстная пятница занимает такое особое место в христианской вере.

Воздержание от физического труда. Страстная пятница — это день, посвященный молитве и духовному размышлению, а не телесным хлопотам. Поэтому любая тяжелая физическая работа, будь то копание земли, мытье полов, стирка, уборка дома, шитье или строительство, считается нежелательной. Верующим рекомендуется отложить все эти дела и сосредоточиться на внутренней тишине и переосмыслении духовных ценностей.

Отказ от веселья и развлечений. Этот день является временем глубокой скорби за распятым Христом, поэтому любые проявления радости и веселья абсолютно неуместны. Громкая музыка, застолье, танцы, празднование — все это противоречит духу Страстной пятницы. Даже такие важные события, как свадьбы или дни рождения, которые выпадают на этот день, обычно переносятся или отмечаются скромно, в узком кругу близких людей, без громких развлечений.

Соблюдение строжайшего поста. Страстная пятница является днем строжайшего поста на протяжении всего церковного года. Верующие в этот день полностью отказываются от употребления мяса, молочных продуктов, яиц, алкогольных напитков и даже горячей пищи. По давней традиции, многие воздерживаются от еды вообще до выноса Плащаницы во время вечерней службы, которая происходит примерно в 15:00 — времени смерти Иисуса Христа на кресте.

Избегание ссор и брани. Любые негативные эмоции, такие как гнев, обида, зависть, раздражение и конфликты в Страстную пятницу находятся под строгим запретом. Считается, что ссора или ругательство в этот день является тяжелым грехом, который трудно искупить. Верующим следует стремиться к миру, терпению и доброжелательности в общении с окружающими.

Откладывание домашних дел. Даже привычные бытовые хлопоты, такие как утюжка одежды, уборка в доме или мойка окон, в Страстную пятницу традиционно откладываются. По народным верованиям, выполнение такой работы в этот день может «смыть» удачу и благополучие из дома.

Воздержание от водных процедур и стрижки. В народных традициях существуют приметы, что мытье головы, стрижка волос или маникюр в Страстную пятницу могут привести к потере здоровья или удачи. Хотя эти верования не догматические, многие верующие из уважения к традициям воздерживаются от подобных процедур в этот день.