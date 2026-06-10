Уход за чесноком в июне

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В июне озимый чеснок прекращает наращивать листву и переходит в финальный этап — формирование самой луковицы. Поскольку до сбора урожая остается всего полтора месяца, этот период является решающим для огородника.

Что сделать в июне с чесноком для больших головок

Главное теперь, чтобы головки чеснока выросли крупными, сочными и хорошо хранились до весны. А для этого в июне, как утверждают опытные огородники, нужно выполнить две главные задачи — правильно удалить стрелки и провести финальную подкормку.

Почему желтеет чеснок в июне и почему азот сейчас под запретом

В начале июня огородники часто замечают, что нижние листья чеснока начинают немного желтеть, а кончики верхних — подсыхать. По привычке многие считают это признаком недостатка азота, однако в июне такая логика абсолютно ошибочна.

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Ориентиром вам должно стать количество листьев. Если на стебле уже есть 8-9 или больше листочков, это означает, что чеснок набрал необходимую зеленую массу. Каждый такой лист отвечает за формирование одной защитной чешуйки вокруг будущей подземной головки. Когда этот этап завершен, точка роста внутри стебля полностью переключается на формирование зубчиков и выпуск стрелки. А пожелтение нижних ярусов в настоящее время является абсолютной нормой — растение просто перенаправляет соки из листьев вниз, в луковицу.

Категорически запрещено вносить в июне любые азотные удобрения (настой куриного помета, коровяка или крапивы). Через азот чеснок снова попытается изгнать новые листья, формирование луковицы затянется, а сами головки вырастут рыхлыми, с толстой шейкой. Такой урожай не высохнет и просто сгниет еще до зимы.

Чесничные стрелки: почему их нужно обрезать когда, почему и как их обрезать

Появление стрелки означает, что чеснок перешел в репродуктивную стадию развития и готовится оставить после себя семена. С этого момента растение начинает тратить максимум энергии на наращивание цветоноса, чтобы на его конце созрели воздушные пузырьки.

Если стрелки не убрать, подземная головка останется мелкой, потеряв от 20 до 50% своей потенциальной массы. Кроме того, такой чеснок будет созревать на 2 недели дольше, будет плохо храниться зимой и быстро засохнет.

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Главные правила удаления стрелок: когда и как их удалять

Нужно дождаться, пока стрелочка закрутится в первое кольцо (обычно это происходит примерно через неделю после ее появления). Когда она начнет сильно закручиваться, это уже последний срок для срочного удаления.

Стрелку нужно обрезать или аккуратно выламывать руками как можно выше. Важно оставлять большую часть побега на стебле — она продолжит фотосинтезировать и отдавать пластические вещества вниз для увеличения головки.

Ни в коем случае не выдергивайте стрелки. Если вытащить стрелку изнутри, теряется упругость всего стебля, а снутри появляется пустота. Во время дождей туда будет попадать влага, что неизбежно приведет к внутреннему гниению и грибковым болезням.

Процедуру проводят исключительно теплым солнечным утром, чтобы за день ранки хорошо подсохли. Работу обязательно выполняют в перчатках, поскольку едкий чесночный сок может обжечь нежную кожу рук. Также во время работы не затрагивайте и не травмируйте листья, которые являются питательной базой для луковицы.

Совет-индикатор. Не удаляйте все стрелки. Оставьте несколько штук на грядке как живые ориентиры. Когда эти стрелки полностью выпрямятся, а их защитная оболочка лопнет — это будет безошибочным сигналом, что чеснок пора выкапывать.

Режим полива чеснока в июне

Чеснок очень любит влагу, и именно в июне во время активного роста головки ему нужен регулярный и обильный полив. Однако за 2-3 недели до выкапывания любое увлажнение грядок необходимо полностью остановить. Если этого не сделать, покровная шелуха загниет в земле, и чеснок не будет храниться.

Чем подкармливать чеснок в июне после удаления стрелок

После того, как все стрелки срезаны, а грунт на грядках тщательно разрыхлен, необходимо провести по меньшей мере две калийные подкормки. Калий напрямую отвечает за сочность, остроту зубчиков и финальный размер головки. Для этого можно выбрать один из трех проверенных вариантов удобрений.

1. Сульфат калия

Это удобрение содержит чистый калий и серу. Калий обеспечивает налив головки, а сера помогает растению усвоить этот элемент и делает чеснок острым и ароматным.

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Чтобы приготовить рабочий раствор, необходимо тщательно растворить 1 столовую ложку сухого удобрения, равную примерно 20 граммам, в 10 литрах чистой воды. Полученной смесью аккуратно поливают чесночные грядки под корень. При этом важно соблюдать правила безопасности для корневой системы: землю на участке перед подкормкой нужно обязательно заранее хорошо увлажнить обычной водой.

2. Монофосфат калия

Еще одним отличным вариантом для летнего питания чесночных грядок является монофосфат калия. Это высокоэффективное минеральное удобрение имеет отлично сбалансированный состав, поскольку содержит 34% калия и 52% фосфора. Каждый из этих элементов выполняет свою незаменимую функцию на финальном этапе созревания культуры. Пока калий активно работает над увеличением размера и сочности самих зубчиков, фосфор в это же время существенно укрепляет корневую систему, помогая ей извлекать максимум полезных веществ из земли, а также делает внешнюю покровную шелуху головки плотной и прочной.

Для приготовления питательного раствора принимают 1 столовую ложку удобрения без горки и тщательно размешивают ее в 10 литрах воды. Самым эффективным способом внесения считается классический полив под корень, при котором каждый 1 квадратный метр чесночной гряды тратят от 3 до 5 литров готовой смеси. Однако погода часто вносит свои коррективы, и если земля на огороде слишком переувлажнена после длительных и обильных дождей, чтобы не провоцировать подгнивание корней, эту подкормку можно провести по листу методом обычного опрыскивания ботвы.

3. Натуральный настой древесной золы (золы)

Пепел является органической альтернативой, которая действует мягче и имеет богатый состав, кроме калия и фосфора, здесь кальций, магний и бор. Эти микроэлементы делают шелуху крепкой, защищая головки от гниения во время зимнего хранения.

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Для приготовления раствора два стакана золы заливают 10 литрами воды и настаивают в течение суток. Настой тщательно перемешивают и поливают под корень на сырую землю.

Следуя этим простым летним правилам ухода, вы поможете озимому чесноку активно направить все силы на формирование урожая. Головки вырастут большими, крепкими и без проблем доходят до следующего лета.

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