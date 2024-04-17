Стрижка британка – трендовая прическа 2024 года на короткие волосы: как выглядит, кому подходит

Стрижка британка долго считалась чисто мужской стрижкой. Она возникла в Великобритании еще в 1950-х годах, поэтому и получила такое название в период зарождения молодежного движения, известного как тедди-бои. Она выражала порыв представителей рабочего класса подражать золотой молодежи.

Мужская стрижка британка

Сегодня прическа британка уже не демонстрирует принадлежность к определенному классу или движению, а лишь подчеркивает бунтарский дух и стремление к чему-то новому и стала популярной среди женщин, отказывающихся от длинных волос.

Стрижка британка подойдет не всем женщинам, ее нельзя назвать универсальной. Эту стрижку выбирают уверенные в себе бунтарки, которые обожают дерзкий стиль и не боятся показаться провокационными.

Как выглядит стрижка британка

На вид прическа британка напоминает пикси, но более объемная. Ее главные отличия – удлиненные волосы в верхней части головы и максимально короткие на затылке и висках.

Британская женская стрижка

Самый популярный вариант – это классическая британка, когда пряди стригутся на затылочной и височной части практически под "ноль", а на макушке волосы остаются длиннее и создается небольшой объем. Волосы можно уложить на бок, сделав косой пробор.

Классический вариант британки

Классическая британка

Стрижка британка имеет красивый вид и на волнистых волосах. Прическа создает красивый объем и визуально делает волосы более густыми, чем они есть на самом деле. На висках можно оставить немного волос, а может их выбрить. Такая прическа будет выглядеть дерзко и очень смело.

Британка на волнистых волосах

Британка с удлиненной челкой, сочетающая короткие и длинные пряди, делает образ весьма необычным.

Британка с удлиненной челкой

Стрижка британка с удлиненной челкой

Стрижка британка в сочетании с выбритыми висками выглядит очень смело. Решиться на такие изменения сможет далеко не каждая женщина, но почему бы не попробовать.

Британка с выбритыми висками

Стрижка британка подходит и женщинам зрелого возраста, предпочитающим активный образ жизни. Эта прическа подойдет женщинам всех возрастов, которые уверены в себе и легко соглашаются на эксперименты.

Британка для женщин зрелого возраста

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