Стрижка для женщин за 50 на средние волосы, которая делает моложе на 10 лет

Стрижка, которая сделает женщин моложе на 10 лет

Чтобы выглядеть моложе, не обязательно тратить кучу денег на омолаживающие процедуры. Иногда достаточно сделать правильную стрижку. В последнее время популярность приобретает стрижка "мягкий шегги" с челкой-шторкой, которая помогает выглядеть моложе.

Что такое "мягкий шегги" с челкой-шторкой

"Мягкий шегги" – это современная интерпретация классической стрижки шегги с 1970-х годов. Она характеризуется средней длиной волос, многослойностью и подвижностью, что придает объем и динамику. Челка-шторка, длинная и разделенная посередине, мягко обрамляет лицо, придавая образу свежести и молодости.

Шегги

Что делает эту стрижку настолько популярной для женщин за 50

В первую очередь ее омолаживающий эффект – многослойность и челка-шторка смягчают черты лица, скрывают морщины на лбу и привлекают внимание к глазам, создавая младший вид. Благодаря мягким линиям челка морщины во главе, придает свежести и буквально "подтягивает" лицо.

А главное — шегги помогает создать естественный объем, который выглядит максимально живо.

Стрижка является универсальной, подходит для разных типов волос — от тонких прямых до густых волнистых.

Немалым преимуществом этой стрижки является легкость в уходе и — "мягкий шегги" не требует сложной укладки; естественная текстура волос подчеркивает ее преимущества.

Шегги

Как отмечает известная стилистка Джена Аткин: "Мягкий шегги — идеальная стрижка для женщин, стремящихся выглядеть стильно и молодо без лишних усилий. Многослойность и челка-шторка создают привлекательный силуэт, подходящий для любой формы лица и текстуры волос".

Шегги

При выборе стрижки шегги необходимо учесть, что она зрительно удлиняет лицо. Эта стрижка универсальна, но для очень вьющихся волос может потребоваться адаптация слоев для лучшей укладки. И главное, если вы ведете активный образ жизни и не имеете времени на сложную укладку, "мягкий шегги" станет отличным выбором благодаря своей неприхотливости.

Если ваши волосы тонкие, добавить пышности можно с помощью специальных средств, например сухого шампуня или специального спрея. А для завершения образа воспользуйтесь круглой щеткой во время сушки феном. Как советует знаменитый стилист Гарри Джош: "Используйте текстурующий спрей или сухой шампунь на корнях для мгновенного объема. Наклоните голову вниз, распылите средство, сосредотачиваясь на корнях и средней длине, затем придайте пальцам волосы небрежного вида".

Шегги

Итак, стрижка "мягкий шегги" с челкой-шторкой — это стильный и омолаживающий выбор для женщин после 50 лет. Она сочетает в себе современные тенденции и практичность, подчеркивая природную красоту и придавая образу свежести.

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