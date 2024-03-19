Стрижка "карандаш" в тренде 2024 года: увеличивает объем, визуально делает лицо более миловидным.

Если хочется что-то изменить, весна – отличное время для этого. Мы снимаем головные уборы и показываем обновленные образы с новыми стрижками. Потому, наверное, весной и растет внимание к новым прическам.

Этой весной предлагаем вам обратить внимание на стрижку карандаш (pensil), вошедшую в тренды 2024 года.

Кому подойдет стрижка "карандаш"

Для девушек и женщин с тонкими волосами эта стрижка является находкой, поскольку она предусматривает многослойность, благодаря чему волосы кажутся более густыми, а прическа более объемной.

Особенности стрижки "карандаш"

Стрижка напоминает волчью стрижку Wolf cut — легкую многослойную стрижку с объемом в верхушке и градуированными концами и шегги, где вся прическа представляет собой своеобразную шапку из растрепанных волос.Общее с этими стрижками у "карандаш" — это слои, однако они более густые и нет таких резких переходов. Следующее, прическа должна быть максимум до уровня плеч. Фактически "карандаш" – это многоярусное каре без резких перепадов длины. Скорее всего, стрижка понравится тем, кто носит традиционный боб, каскад, но хочет чего-нибудь новенького.

Как носить стрижку "карандаш"

Стрижка-карандаш можно носить как с челкой, так и без, с прямым или боковым пробором. Главное – создать правильную "шапку" стрижки, чтобы волосы хорошо обрамляли лицо.

Стрижка "карандаш" без челки

Трендовая стрижка отлично смотрится как на прямых, так и на вьющихся волосах. А с градуировкой выглядит более четкой, образ становится более интересным.

Минусом этой стрижки можно назвать необходимость частого обновления – хотя бы раз в 1,5 месяца.

Укладка стрижки "карандаш"

"Карандаш" требует укладки, иначе он будет выглядеть сильно небрежной. Используйте средство для увеличения объема корней, а спрей для создания структуры по всей длине. Высушите волосы феном при низкой температуре, приподнимая локоны с помощью расчески, или просто пальцами.

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