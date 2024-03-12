Стрижка, которая подойдет для тонких, густых и вьющихся волос: нужно только знать нюансы

Эта стрижка подходит всем, в не зависимости от типа волос, возраста

Существуют ли универсальные стрижки, подходящие для любого типа волос? Оказывается, таких стрижек не мало. Среди них и боб-каре.

Стилисты рекомендуют попробовать ее всем. Эту стрижку легко укладывать, главное учесть тип волос и особенности форм лица. А вариантов боб-каре много, можно выбрать свой.

Прическа для тонких волос

Обладательницам тонких волос парикмахеры рекомендуют сделать ровный боб одной длины, без прядей и слоев. Максимально объемным будет смотреться длинный боб, с длиной волос до ключиц.

Если ровный боб кажется неинтересным, можно добавить буквально пару коротких прядей, чтобы смягчить форму стрижки и оживить концы волос.

Боб-каре для тонких волос

Стрижка для густых волос

Густые волосы сложнее укладывать, их обладательницам следует обратить внимание на профилированный боб. Нужно больше снять пряди сзади, на затылке и практически ничего не трогать у лица — именно так можно добиться идеальной формы.

Боб-каре для тонких волос

Для укладки непослушных волос, гладко и ровно можно воспользоваться средством с пометкой anti-frizz, а для создания романтических волн – муссом.

Боб-каре для вьющихся волос

Девушкам и женщинам с вьющимися волосами нужно быть осторожными. Если остричь их коротко, можно стать похожей на кочан капусты брокколи. Со всем тем, именно у вьющихся волос больше всего шансов хорошо обыграть боб. Основное – многослойность, а ровный боб и одна длина в этом случае будет выглядеть скучно.

Бобо-каре для вьющихся волос

Чтобы уложить вьющиеся волосы, просушите пряди, промокая их полотенцем, чтобы не разъединить при этом завитки, для избежания лохматости. Затем посушите на низкой скорости феном без щетки.

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