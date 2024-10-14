Стрижка лесенка для волос любой длины: придает стиль, объем, омолаживает

Что такое стрижка лесенка

Стрижку лесенки мастер выполняет, постепенно уменьшая длину волос в определенных зонах, таким образом парикмахер формирует условную лестницу, которая и дала название прическе.

Стрижку лесенку часто дополняют челкой, прическа от этого только выигрывает. Прямая челка — не очень удачная идея для лесенки, а вот косая или рваная челка украсит эту стрижку. С обрамляющими лицо прядями укладка выглядит очень эффектно.

Преимущества стрижки лесенка

Если хочется сохранить длину волос, а сменить стрижку есть желание – лестница именно то.

Стрижка придает объем любым волосам.

Укладывать эту стрижку проще чем прически с прямым срезом.

На этой стрижке красиво смотрятся разные вариант сложной покраски – омбре, балаяж и шатуш как будто рассчитаны на стрижку лесенка.

Чем отличается стрижка лесенка от каскада

Многие путают стрижку лесенка с каскадом. Но по технике исполнения и по внешнему виду эти стрижки разные.

Главные отличия заключаются в следующем:

В лестнице граница между соседними прядями нивелируется, в каскаде подчеркивается.

граница между соседними прядями Перепад длины между соседними прядями в лесенке – не заметны, в каскаде – очевидны.

В лестнице поддерживается примерно одна длина прядей в целом, а в каскаде она может сильно отличаться.

Кому больше подходит стрижка лесенка

Стрижка лесенка ложится и на тонкие волосы, и на густые. Эксперты рекомендуют эту прическу прежде всего девушкам и женщинам с круглой, треугольной или квадратной формой лица. Потому что пряди, спадающие стремянкой, оптически немного вытягивают овал и зрительно смягчают углы.

Для круглого овала лица лучшая длина – это когда кратчайшая прядь будет в районе скул.

У обладательниц квадратного типа лица лесенка сгладит черты.

Треугольная форма станет более пропорциональной и женственной.

А вот женщинам и девушкам с вьющимися и волнистыми волосами лестница вряд ли улучшит образ, поскольку вряд ли будут заметны переходы в стрижке.

Стрижка лесенка на волосы средней длины

Средняя длина волос идеальна для лесенки. Прическа получается гораздо более объемной и общий вид будет очень женственным и нежным. Длина такой стрижки на уровне плеч или чуть ниже.

Идеально смотрится лестница на средние волосы с прямой, косой, короткой челкой.

Стрижка лесенки на волосы средней длины // фото: familydoctor.cx.ua

Стрижка лесенка на длинные волосы

Под естественным весом великолепие на длинных волосах быстро опадает – длинные волосы и прикорневой объем редко дружат. В таких случаях лесенка поможет «облегчить ношу» и поддержит объем и великолепие.

Лестница на длинные волосы // фото: familydoctor.cx.ua

Стрижка лесенка на короткие волосы

Определенные варианты лесенки иногда путают с каскадом. Но разница видна по макушке – для каскада там создают объемную шапочку, а в случае с лесенкой стилист сосредотачивается на работе с кончиками.

Лестница на короткие волосы/ фото: familydoctor.cx.ua

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