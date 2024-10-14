Стрижка лесенка для волос любой длины: придает стиль, объем, омолаживает

Хорошая стрижка на средние, длинные и короткие волосы
Что такое стрижка лесенка
Стрижку лесенки мастер выполняет, постепенно уменьшая длину волос в определенных зонах, таким образом парикмахер формирует условную лестницу, которая и дала название прическе.
Стрижку лесенку часто дополняют челкой, прическа от этого только выигрывает. Прямая челка — не очень удачная идея для лесенки, а вот косая или рваная челка украсит эту стрижку. С обрамляющими лицо прядями укладка выглядит очень эффектно.
Преимущества стрижки лесенка
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Если хочется сохранить длину волос, а сменить стрижку есть желание – лестница именно то.
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Стрижка придает объем любым волосам.
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Укладывать эту стрижку проще чем прически с прямым срезом.
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На этой стрижке красиво смотрятся разные вариант сложной покраски – омбре, балаяж и шатуш как будто рассчитаны на стрижку лесенка.
Чем отличается стрижка лесенка от каскада
Многие путают стрижку лесенка с каскадом. Но по технике исполнения и по внешнему виду эти стрижки разные.
Главные отличия заключаются в следующем:
- В лестнице граница между соседними прядями нивелируется, в каскаде подчеркивается.
- Перепад длины между соседними прядями в лесенке – не заметны, в каскаде – очевидны.
- В лестнице поддерживается примерно одна длина прядей в целом, а в каскаде она может сильно отличаться.
Кому больше подходит стрижка лесенка
Стрижка лесенка ложится и на тонкие волосы, и на густые. Эксперты рекомендуют эту прическу прежде всего девушкам и женщинам с круглой, треугольной или квадратной формой лица. Потому что пряди, спадающие стремянкой, оптически немного вытягивают овал и зрительно смягчают углы.
Для круглого овала лица лучшая длина – это когда кратчайшая прядь будет в районе скул.
У обладательниц квадратного типа лица лесенка сгладит черты.
Треугольная форма станет более пропорциональной и женственной.
А вот женщинам и девушкам с вьющимися и волнистыми волосами лестница вряд ли улучшит образ, поскольку вряд ли будут заметны переходы в стрижке.
Стрижка лесенка на волосы средней длины
Средняя длина волос идеальна для лесенки. Прическа получается гораздо более объемной и общий вид будет очень женственным и нежным. Длина такой стрижки на уровне плеч или чуть ниже.
Идеально смотрится лестница на средние волосы с прямой, косой, короткой челкой.
Стрижка лесенка на длинные волосы
Под естественным весом великолепие на длинных волосах быстро опадает – длинные волосы и прикорневой объем редко дружат. В таких случаях лесенка поможет «облегчить ношу» и поддержит объем и великолепие.
Стрижка лесенка на короткие волосы
Определенные варианты лесенки иногда путают с каскадом. Но разница видна по макушке – для каскада там создают объемную шапочку, а в случае с лесенкой стилист сосредотачивается на работе с кончиками.
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