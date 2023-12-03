Стрижка "лисьий хвост" на короткие, средние, длинные волосы — увеличивает объем и густоту прически

Обладательницам жидких и коротких волос трудно подобрать стрижку так, чтобы волосы выглядели густыми и объемными.

Недавно хитом была многослойная стрижка волчицы. Особенно красив она выглядела на длинных вьющихся и густых волосах. К счастью для девушек и женщин с тонкими волосами также есть стрижки, которые визуально делают прическу более объемной. Это стрижка "лиса" или "лисий хвост". Эта стрижка подходит для волос любой длины, а особенно пригодится она обладательницам коротких волос.

Что такое стрижка "лиса", для кого она подходит

"Лисья" стрижка, или "стрижка "лиса", "лисий хвост", как ее еще называют, является разновидностью каскада. Правда, если в каскаде так много слоев и они так тонки, что глаз их почти не различает, в стрижке "лиса" перепады длин очень заметны.

Лисья стрижка подойдет для любых волос, ставку на эту стрижку нужно делать прежде всего обладательницам тонких волос, ведь она создает оптическую иллюзию густоты по всей длине. Благодаря подвижности слоев и текстурированной укладке с этой стрижкой можно получить объем, которого никогда раньше не было.

Самая характерная черта стрижки "лиса или "лисий хвост" — это обрамляющие лица пряди, длина которых может быть разной. Самый короткий "слой" может доходить до уровня подбородка, а может быть удлиненной челкой-шторкой, уложенной в две стороны. другие пряди волос не должны выглядеть разрозненно — их контуры должны напоминать лисий хвост — отсюда и название. Как следствие, стрижка идеальна для тонких волос, поскольку сможет придать им объем и легкость, густым локонам она также подойдет, поскольку обеспечивает им визуальную легкость.

Стрижка "лиса" на коротких волосах

Стрижка "лиса" на средних волосах

Каскад "лиса"

"Личий хвост"

Стрижка "лисьий хвост" на длинные волосы

Для наибольшего эффекта "лисью" стрижку лучше укладывать с помощью стайлера или фена и щетки браш. Они помогут придать необходимый прикорневой объем и без труда уложить волосы в большие локоны. Последние обязательно нужно слегка распустить руками, прежде чем наносить средство для фиксации – это придаст прическе более натуральный эффект. Если тратить время и силы на укладку не хочется, не беда – такая каскадная стрижка будет отлично смотреться и без нее. Просто нанесите на влажные волосы немного средства для придания текстуры – это сделает образ более "дерзким".

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