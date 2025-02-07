Стрижка "медуза" – новый тренд в мире моды 2025 года (фото)

Стрижка «медуза» (jellyfish haircut) стремительно набирает популярность в 2025 году, становясь одним из главных трендов в мире причесок. Ее уникальный дизайн сочетает элементы короткого боба и длинных прядей, создавая смелый и выразительный образ. На 67-й церемонии вручения премии Грэмми такие звезды, как Билли Айлиш, Леди Гага и Майли Сайрус, продемонстрировали эту прическу, подтверждая ее актуальность и популярность.

Что такое стрижка «медуза»

Стрижка «медуза» сочетает в себе два контрастных уровня: короткие пряди вокруг лица и длинные волосы на затылке. Jellyfish отличается укороченными, немного хаотическими прядями вокруг лица, которые придают образу динамичности, тогда как задняя часть остается длинной. Если волосы собрать, прическа напоминает классический боб к подбородку, а в распущенном виде создается эффект многоуровневой текстуры и перепада длин. Такой подход позволяет экспериментировать со стилем и предоставляет множество вариантов укладки.

Как создать стрижку «медуза»

Процесс создания этой стрижки требует профессионального подхода и понимания структуры волос. Рекомендуется обратиться к опытному стилисту, который сможет адаптировать прическу под индивидуальные особенности клиента.

Верхнюю часть волос стригут в стиле боб, определяя желаемую длину и форму. Нижние пряди оставляют более длинными, создавая контраст с верхним слоем. Добавляют текстуру и рваные края для достижения желаемого эффекта.

Стрижка «медуза» на короткие волосы

Для коротких волос стрижка медуза предполагает создание четкого контраста между верхними и нижними слоями. Верхний слой может быть выполнен в стиле пикси или короткого боба, тогда как нижние пряди остаются длиннее, создавая эффект «щупалец». Такой вариант подходит для тех, кто стремится к смелому и современному образу.

Медуза // фото: barb.ua

Медуза // фото: barb.ua

Медуза // фото: barb.ua

Стрижка «медуза» на длинные волосы

На длинных волосах эта стрижка смотрится особенно эффектно. Верхний слой может достигать уровня подбородка или плеч, тогда как нижние пряди остаются значительно длиннее. Это создает драматический контраст и предоставляет множество возможностей для заключения и экспериментов со стилем.

Медуза// фото: barb.ua

Медуза

Стрижка "медуза" на средние волосы

Это отличный компромисс между классическим бобом и длинными прядями, что позволяет экспериментировать с укладками и создавать стильные образы. Основная особенность этой прически – сочетание двух уровней длины: укороченные пряди в верхней части формируют четкую структуру, а более длинные локоны на затылке придают легкости и подвижности.

На средней длине эта стрижка выглядит менее контрастно, чем на коротких или длинных волосах, но сохраняет свою главную идею – эффект двух слоев. Благодаря этому медуза подходит для тех, кто хочет попробовать что-то новое, но не готов к радикальным изменениям. В зависимости от способа укладки, можно подчеркнуть графичность коротких прядей или совершить плавный переход между длинами, что позволяет адаптировать прическу под разные образы – от креативного к более классическому.

Медуза // фото: barb.ua

Медуза // фото: barb.ua

Медуза // фото: barb.ua

Медуза // фото: barb.ua

Преимущества и недостатки стрижки «медуза»

Плюс этой стрижки в том, что она подходит для разных типов волос и длин, позволяет играть с текстурами и цветами, добавляя индивидуальность образа. И, самое главное, один из главных трендов 2025 года, что подтверждается выбором многих звезд.

Среди минусов стрижки можно выделить необходимость регулярного стайлинга для поддержания формы, а для сохранения четкости линий необходимость регулярных визитов к стилисту.

Для поддержания стрижки медуза в надлежащем состоянии рекомендуется использовать средства для добавления текстуры и объема. Регулярное подравнивание поможет сохранить четкость линий и форму прически. Также следует экспериментировать с укладкой: от гладких вариантов до небрежных волн, в зависимости от настроения и события.

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