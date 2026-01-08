- Дата публикации
-
Стрижка, о которой забыли, возвращается на модный олимп 2026: эта прическа подходит абсолютно всем
Одна из самых универсальных коротких причесок снова на пике безумной популярности. Она освежает образ, подчеркивает черты лица и не требует сложного ухода и укладки.
Мода на прически циклична, и в 2026 году стилисты снова обратили внимание на форму, которую в свое время считали слишком смелой. Речь идет о мягкой пикси — современной, адаптированной версии классической короткой стрижки. Она потеряла резкость, приобрела плавность и стала действительно универсальной. Именно поэтому прическу сегодня рекомендуют женщинам всех возрастов, типа внешности и образа жизни.
Чем мягкая пикси отличается от классической
Главная особенность мягкой пикси — отсутствие резких линий и контрастов. Пряди имеют плавные переходы, легкую текстуру и естественное движение. Стрижка имеет легкий и воздушный вид, не «утяжеляет» лицо и легко адаптируется под индивидуальные черты. Благодаря этому она не создает эффекта строгости, как классическая пикси, а наоборот — смягчает образ.
Кому подходит мягкая пикси
Мягкая пикси считается одной из немногих коротких причесок, действительно подходящей почти всем. Она имеет гармоничный вид на круглом, овальном, квадратном и вытянутом лице, достаточно правильно подобрать длину и форму челки. Особенно хорошо стрижка подходит женщинам после 35-40 лет, ведь зрительно освежает черты, открывает шею и придает легкости образу.
Почему мягкая пикси снова в моде
В 2026 году главный акцент в бьюти-трендах — это естественность и комфорт. Мягкая пикси идеально вписывается в эту концепцию: она не нуждается в сложной укладке, хорошо держит форму и выглядит опрятно даже после обычной сушки феном. Стилисты также сочетают ее с натуральными оттенками волос, легкими цветовыми переливами и минимальным стайлингом.
Как ухаживать за мягкой пикси
Эта стрижка не требует много времени на уход и укладку. Достаточно использовать легкий мусс или крем для текстуры, чтобы подчеркнуть форму. Обновлять ее рекомендуют раз в 4 месяца, но даже отросшая мягкая пикси будет выглядеть стильно и ухоженно. Именно за это ее так ценят женщины с активным ритмом жизни.