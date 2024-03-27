Стрижка пикси-боб для разных типов волос, формы лица, идеальная для женщин за 50

Универсальная стрижка, которая подходит женщинам всех возрастов, с разным типом лица и разными волосами.

Как выглядит пикси-боб

Стрижка пикси-боб представляет собой комбинацию двух популярных женских стрижек — пикси и боба, сочетает в себе лучшие характеристики обоих стилей. Стрижка предлагает короткие или подстриженные волосы на затылке и боках, как у пикси, и немного более длинные волосы спереди и на верхушке головы, как у боба. Этот стиль очень универсален и может быть адаптирован для различных типов волос и форм лица. Пикси-боб подходит для тех, кто хочет создать современный и стильный образ, не требующий сложного ухода.

Особенность стрижки пикси-боб в ее универсальности

Особенностью стрижки пикси-боб является ее адаптивность. Ее можно легко стилизовать различными способами на любые волосы — прямые, волнистые, вьющиеся, для всех возрастов.

За стрижкой легко ухаживать. Этот стиль обычно требует минимум усилий для укладки и поддержания формы.

С этой стрижкой можно много экспериментировать с цветом, использовать различные продукты стайлинга для изменения своего образа и т.д.

Эта стрижка выглядит стильно как на девушках, так и на женщинах старше 50, 60 и 70 лет. Подходит для всех возрастов, профессий, может добавлять элегантность к стилю, или даже игривый элемент к образу.

Варианты пикси-боба

Пикси-боб на короткие волосы

Этот вариант подойдет для смелых и авантюрных девушек, предпочитающих короткие и удобные стрижки. Волосы плотно обрамляют лицо, придавая образу решительность и активность. Такой вариант также не требует особой укладки, что делает его привлекательным для занятых женщин.

пикси-боб на короткие волосы

На средние волосы

Пикси-боб на средние волосы – отличный выбор для тех, кто желает сохранить свою длину волос, но при этом хочет добавить хапактерности.

Пикси-боб на средние волосы

Пикси-боб удлиненный

Удлиненный вариант стрижки с удлиненными прядями спереди – идеальный выбор для тех, для кого классический боб кажется слишком скучным, а классический пикси – слишком смелым.

Пикси-боб с удлиненными прядями

Пикси-боб с длинной челкой набок

Эффектная челка в духе ретро придает особую изюминку классическому пикси-бобу. Этот вариант подходит для женщин и девушек, считающих свое лицо несимметричным.

пикси-боб с челкой

Пикси-боб короткий сзади

Этот вариант пикси-боба ориентирован на абсолютную минимизацию длины волос сзади, которая создает четкий и аккуратный вид, что придаст образу решительность и смелость.

Пикси-боб

Пикси-боб на вьющихся волосах

У обладательниц вьющихся волос пикси-боб подчеркивает естественную текстуру кудрей, создавая неформальный и стильный образ. Короткие волосы на макушке придают дополнительный объем, а кудри вокруг лица — мягкость и романтичность.

Пикси-боб для вьющихся волос

Пикси-боб для тонких волос

Стрижка пикси-боб придаст тонким волосам визуальный объем благодаря градуированию. Текстура помогает создавать визуальное впечатление густых волос.

Пикси на короткие волосы

Пикси-боб для женщин за 50

Эта стрижка — одна из самых популярных стрижек для женщин за 50. Она визуально "подтягивает" лицо, проста в уходе, хорошо выглядит на седых волосах.

Пикси боб для женщин 50 плюс

Пикси-боб для обладательниц круглого, полного лица

Путем увеличения объема в верхней части и благодаря коротким вискам стрижка зрительно удлиняет круглое лицо. Для полного лица пикси-боб с удлиненными боковыми прядями может создать более утонченный образ. Объем на макушке обеспечивает баланс и подчеркивает черты лица.

Пикси-боб для круглого лица

Читайте также: