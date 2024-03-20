Стрижка "пикси" с челкой: кому она подходит, как подобрать под свой тип лица и волос

Стрижка "пикси" с челкой подойдет для всех возрастов и типов волос и лица

Простая и одновременно элегантная стрижка «пикси» – универсальный выбор для девушек и женщин всех возрастов, с разной формой лица.

Универсальность стрижки обеспечивается обилием вариаций ее выполнения.

Стрижка "пикси" — какая она

Форма пикси предполагает наличие коротких прядей в височной части и на затылке, при этом на макушке остается участок с удлинением. Пикси можно делать на короткую или среднюю длину волос.

По технике выполнения стрижка "пикси" напоминает стрижку гарсона. Но пикси выделяется наличием так называемых «перышек», а гарсон, в свою очередь, делается на одну сторону.

Стрижка "пикси"/фото porady.co.ua

Кому больше подходит стрижка "пикси"

Стрижка "пикси" подойдет как молодым девушкам-тинейджерам, так и женщинам в возрасте. Стрижка визуально будет делать образ младше и задорнее, словно придавая вторую молодость. Она будет выглядеть красиво на круглом, овальном лице, прямоугольном и квадратном.

Эта прическа подходит для любых волос. Однако осторожными следует быть вьющимся лицам, уложить такое пикси будет сложно.

Стрижка "пикси" с челкой

Если вы хотите создать лирический и привлекательный образ, добавить своему образу женственности, стилисты рекомендуют остановить выбор на "пикси" с челкой. Художественную небрежность придаст удлиненная, скошенная, чуть взъерошенная челка.

Стрижка "пикси"/фото porady.co.ua

Вид этой стрижки многое зависит от техники обработки висков. А если торчат ушки и нужно смягчить скулы, то виски можно сделать удлиненными. Если вы не боитесь смелых образов, можно просто сбрить виски или украсить необычным узором. Еще более эффективным будет вариант, если сбрить только один висок, а другой – удлинить. То же самое можно проделать и на затылочной части.

Разновидности челок в стрижке "пикси"

Вариантов челок очень много. Эта деталь имеет большое значение не только для создания всего образа в целом, но и для коррекции видимых пороков внешности.

Косая челка – идеальный выбор для тех дам, которые хотят «подправить» черты лица, при этом не отдавать много времени и сил ежедневной укладке .

Стрижка "пикси"/фото porady.co.ua

Популярностью пользуется асимметричная челка, которая всегда выглядит стильно и креативно. В этом случае даже классический вариант пикси будет смотреться стильно. Прекрасным вариантом является асимметрия с бритыми висками.

Рваная челка подходит как молодым девушкам, так и женщинам за 40. Этот штрих придаст образу юношеской бесшабашности.

Стрижка "пикси"/фото porady.co.ua

Особенности "пикси"

Пикси делает упор на чертах лица, поэтому придется более требовательно подходить к нанесению макияжа.

Отросшие волосы нужно периодически укорачивать, в противном случае пикси перестанет существовать.

Эта стрижка не терпит даже слабого оттенка жирного блеска, поэтому волосы вам придется мыть часто.

Пикси подходит женщинам с четкими выразительными чертами лица. Прическа идеально выделит мелкие черты лица, увеличивая объем губ и делая разрез глаз более широким.

Как подобрать свой вариант "пикси"

При выборе варианта прически "пикси" нужно учесть тип волос и форму черепа. Тугие и волнистые волосы – наиболее удачная основа для воплощения этой идеи.

Чтобы добавить объем тонких волос, необходимо дополнительно использовать мусс и позаботиться о выборе челки.

Для овального лица подойдут любые варианты этой стрижки. Это касается выбора формы, челки.

Девушкам с круглым лицом эксперты советуют выбирать пикси с асимметричной длинной челкой и с удлиненными висками.

Женщинам с квадратной формой лица стилисты советуют выбирать пикси с косой удлиненной челкой, что поможет визуально смягчить слишком широкий лоб. Таким женщинам нельзя выбирать вариант с ультракороткой челкой – от этого черты лица будут казаться грубыми.

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