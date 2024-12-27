Стрижка по лунному календарю: ученые ответили, как это влияет на волосы

Издавна люди верили во влияние Луны на жизнь.
С давних времен во многих культурах верили, что Луна влияет на рост волос. Стрижки в соответствии с лунными фазами время от времени были актуальны.
Есть ли какая-либо научная основа для этого убеждения, сообщает издание Marca со ссылкой на ученых.
Луна проходит несколько фаз в течение примерно 29,5 дней:
- новолуние: Луна не видна с Земли;
- растущая Луна: освещенная часть Луны начинает увеличиваться;
- полная Луна: Луна полностью освещена;
- Падающая луна: освещенная часть начинает уменьшаться.
"Каждая лунная фаза имеет свои особенности и символику в разных культурах, что привело к убеждению, что эти фазы могут влиять на рост волос", – пишет издание.
Некоторые традиции и верования предлагают:
- стрижка во время растущей Луны может способствовать более быстрому и обильному росту;
- стрижка во время нисходящей Луны может привести к замедлению роста, но здоровых волос и меньшей склонности к секущимся кончикам.
Впрочем, с научной точки зрения эта теория не имеет убедительных доказательств, говорится в материале. Отмечается, что ни одно масштабное научное исследование не подтвердило связь между фазами Луны и физиологическими процессами роста волос.
Рост волос зависит от трех факторов:
- Генетика – основной фактор, определяющий скорость и густоту роста волос.
- Состояние здоровья – гормональный баланс, питание, уровень стресса и уход за волосами.
- Возрастные изменения – с возрастом скорость роста волос обычно замедляется.
"Лунные фазы, хотя и влияют на некоторые природные явления, такие как приливы и отливы, не оказывают заметного влияния на человеческий организм в контексте роста волос", — отмечают ученые.
Напомним, многие считают, что тонкие волосы – это неизменное состояние, с которым ничего не сделаешь. Однако эксперты опровергают этот миф, потому что превратить волосы в роскошную шевелюру поможет лавровый лист.