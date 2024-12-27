Стрижка по лунному календарю: ученые ответили, как это влияет на волосы

Издавна люди верили во влияние Луны на жизнь.

С давних времен во многих культурах верили, что Луна влияет на рост волос. Стрижки в соответствии с лунными фазами время от времени были актуальны.

Есть ли какая-либо научная основа для этого убеждения, сообщает издание Marca со ссылкой на ученых.

Луна проходит несколько фаз в течение примерно 29,5 дней:

новолуние: Луна не видна с Земли;

Луна не видна с Земли; растущая Луна: освещенная часть Луны начинает увеличиваться;

освещенная часть Луны начинает увеличиваться; полная Луна: Луна полностью освещена;

Луна полностью освещена; Падающая луна: освещенная часть начинает уменьшаться.

"Каждая лунная фаза имеет свои особенности и символику в разных культурах, что привело к убеждению, что эти фазы могут влиять на рост волос", – пишет издание.

Некоторые традиции и верования предлагают:

стрижка во время растущей Луны может способствовать более быстрому и обильному росту;

стрижка во время нисходящей Луны может привести к замедлению роста, но здоровых волос и меньшей склонности к секущимся кончикам.

Впрочем, с научной точки зрения эта теория не имеет убедительных доказательств, говорится в материале. Отмечается, что ни одно масштабное научное исследование не подтвердило связь между фазами Луны и физиологическими процессами роста волос.

Рост волос зависит от трех факторов:

Генетика – основной фактор, определяющий скорость и густоту роста волос. Состояние здоровья – гормональный баланс, питание, уровень стресса и уход за волосами. Возрастные изменения – с возрастом скорость роста волос обычно замедляется.

"Лунные фазы, хотя и влияют на некоторые природные явления, такие как приливы и отливы, не оказывают заметного влияния на человеческий организм в контексте роста волос", — отмечают ученые.

Напомним, многие считают, что тонкие волосы – это неизменное состояние, с которым ничего не сделаешь. Однако эксперты опровергают этот миф, потому что превратить волосы в роскошную шевелюру поможет лавровый лист.

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