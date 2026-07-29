Стрижка, подходящая почти всем: кому стоит попробовать скандинавский боб этим летом (фото)

Актриса Марго Робби. / © Associated Press

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Стрижка боб в скандинавском стиле – это элегантное сочетание минимализма и естественности. Волосы имеют длину от подбородка до плеч, аккуратные ровные кончики и легкое движение, создающее эффект непринужденной укладки.

Почему скандинавский боб – главная прическа лета, читайте в материале ТСН.ua.

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Главный акцент этой прически — здоровые, блестящие волосы, которые даже простой образ делают более утонченными. Легкие слои подбирают индивидуально под структуру волоса, благодаря чему стрижка легко укладывается и не требует много времени на уход.

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Эксперты Vogue México отмечают , что скандинавский боб лучше подходит волосам с прямой или легко волнистой текстурой. Благодаря ровному срезу стрижка сохраняет естественное движение прядей и имеет легкий и непринужденный вид.

Главное преимущество этой стрижки – она подстраивается под разные типы волос и создает эффект «дорогого» натурального образа без сложной укладки.

Скандинавский боб представляет собой довольно универсальную стрижку, но лучше всего он раскрывается на волосах с естественной текстурой и легким объемом.

Прямые волосы

Идеальный вариант для этой стрижки. Равные кончики и гладкая форма создают аккуратный, минималистичный скандинавский образ.

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Тонкие волосы

Боб помогает добавить визуальный объем благодаря легким слоям и правильной форме среза.

Волнистые волосы

Такая стрижка подчеркивает естественное движение прядей и создает эффект непринужденной летней укладки.

Густые волосы

Благодаря тонкой градуировке и слоям прическа становится более легкой и не выглядит тяжелой.

Менее подходит скандинавский боб для очень вьющихся волос без дополнительной адаптации, ведь форма может изменяться из-за завитка. В таком случае мастер обычно корректирует длину и слои под структуру волоса.

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Пенелопа КРУС. / © Associated Press

Актриса Марго Робби. / © Associated Press

Напомним, мы писали о топ-5 культовых стрижек из 70-х , ставших главным трендом лета-2026.

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