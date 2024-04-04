Стрижки для круглого лица: что советуют стилисты, чтобы скрыть щечки

Идеальная прическа – это та прическа, которая подчеркивает естественную красоту и уникальную форму лица. А если у вас круглое лицо, оно также может быть привлекательно, если подобрать правильную стрижку.

Определить, круглое ли у вас лицо, не трудно. Оно самое широкое у щек и имеет кругленькую форму. Многие знаменитости имеют круглое лицо. У них разная длина волос, текстура, цвет, но благодаря правильно подобранной стрижке, смотрятся на все сто. Эксперты рекомендуют основные типы причесок для круглого лица и щечек.

Челка

Челка может полностью преобразовать любую прическу и актуальна для тех, у кого круглое лицо. Челка может отвлечь внимание от линии челюсти, которая является самой широкой частью лица. Она может подчеркнуть лучшие черты лица, демонстрируя глаза и скулы.

Челка для круглого лица

Шегги средней длины

Классические слои помогут вашим волосам выглядеть модно и стильно, сбалансируют черты круглого лица. «Волосы средней длины, подчеркнутые челкой сбоку, спадающей на скулы, прекрасно подходит для круглого лица». Слои придают объем на макушке, удлиняют лицо, таким образом высота вверху головы уравновешивает черты лица и придаст ему вытянутый вид.

Шеги для круглого лица

Прически на бок

Значительная боковая часть для обладательниц круглого лица это лучше, чем волосы распределенные равномерно, поскольку она может добавить больше объема. Это самый простой способ изменить свой стиль без фактической стрижки.

Боковой пробор для круглого лица

Слои волос, обрамляющие лицо

Как утверждают стилисты обрамляющие лицо слои, прекрасно подходят для сужения круглых форм. Плюс этой прически, что она подходит для волос любой длины. Таким образом, округлость лица не скрывается, а обрамляется. «Любое, что создает бахрому или слои вокруг лица» придают лицу хороший вид

Прически для круглого лица

Стрижка Пикси

«Скандально известная стрижка «пикси»... идеально подходит для тех, у кого круглое лицо, благодаря разительному контрасту, который она создает», — говорит знаменитый стилист Эндрю Фицсимонс. «Краткие слои вокруг макушки и более длинные края смягчают углы лица, а добавленная текстура на макушке создает объем для тех, у кого тонкие волосы». Чтобы добавить объема, Фицсимонс предлагает нанести крем для укладки, который обеспечит длительную фиксацию и укротит непослушные кончики на стрижке пикси.

Как видите, вариантов причесок для круглолицых очень много. Но что самое привлекательное в любом стиле? Уверенность. Поэтому выбирайте подходящую прическу и носите ее с гордостью.

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