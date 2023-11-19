Стрижки для круглого лица и больших щек: названы модные прически, которые сделают лицо худым

Оказывается сделать лицо худее с виду можно и с помощью стрижки. Если она подобрана правильно, на щечках появятся скулы, а само лицо станет тоньше.

Эксперты назвали три модные стрижки, которые делают лицо худее.

Асимметричная стрижка, удлиненная челка

Асимметричные стрижки подойдут как для длинных, так и для коротких волос. Они зрительно якобы сделают подтяжку и помогут выделить скулы. Удлиненные пряди вокруг лица скрывают щеки и скорректируют объем лица. Можно попытаться уложить волосы на косой пробор, что также создаст эффект асимметрии и поможет лицу "похудеть".

К асимметричной стрижке можно добавить челку и таким образом также скорректировать черты лица. Независимо от длины и текстуры волос удлиненная челка визуально сделает лицо более худым.

Асимметричная стрижка с удлиненной челкой

Длинный боб или удлиненное каре

Удлиненное каре или удлиненный боб тоже являются вариантами для тех, кто хочет скрыть несовершенство своего лица. Такую стрижку можно укладывать, делая волосы волнистыми, а можно наоборот, выравнивать локоны.

Удлиненный боб всегда актуален для волос средней длины для женщин любого возраста. Кроме того, длинный боб, заканчивающийся под нижней челюстью, это лучшая стрижка для тех, кому нужно визуально «похудеть» лицо. Она правильно обрамляет круглое личико, к тому же никогда не теряет своей актуальности.

Стрижку long bob можно сделать на достаточно длинных волосах. Стилисты рекомендуют делать длинный боб длиной на 8-10 сантиметров ниже подбородка. Если выбираете длину к ключицам, сделайте несколько разноуровневых прядей у лица.

Удлиненный боб — стрижка для круглого лица

Микси и пикси

Стрижка микси – это вариант пикси. От пикси эта стрижка отличается тем, что волосы на затылке длиннее прядей спереди. И самое главное, эффект вытянутого лица создается благодаря рваной челке, которая также может быть разной длины.

Микси – стрижка для круглого лица

Обычно короткие стрижки привлекают больше внимания к лицу. Пикси с челкой – единственная короткая стрижка, которая способна визуально уменьшить лицо и скрыть пухлые щеки или второй подбородок. Сделайте на макушке больше объема, а еще можно зачесать челку в сторону или сделать зачес назад.

Пикси – стрижки для круглого лица

Пикси так же как и микси очень легко укладывать, нужен только гель для волос, чтобы закрепить пряди. Можно создавать любые варианты укладки – закручивать или выпрямлять волосы.

Читайте также: