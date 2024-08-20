Стрижки для круглой формы лица и тонких волос, которые придают объем без укладки

Стрижки для круглого лица: общие правила

Считается, что идеальная форма лица – это овал. Именно поэтому в классической школе парикмахеров существуют правила, что нужно скорректировать лицо именно до этой формы.

Лучшая длина женской прически для круглого лица – до плеч или чуть ниже плеча. Такая длина зрительно удлиняет круглое лицо. Если у вас длинные волосы, завивайте их ниже подбородочной линии, иначе может получиться нежелательный объем, который визуально расширит силуэт головы.

Челка может отсутствовать или быть асимметричной или симметричной из 2-х равных параллельных прядей по бокам лба.

Ровная челка визуально расширит образ.

При укладке нужно помнить, что пышные локоны создают объемные прически. А объем расширит круглое лицо еще больше.

Стрижки для тонких волос и круглого лица на короткие волосы

Стрижки для тонких волос, корректирующие форму лица и не требующие укладки – популярный запрос сегодня. Из-за стресса, который переживают сегодня украинки, многие женщины жалуются на редкие волосы. Ритм жизни нуждается в вариантах быстрых и простых причесок.

Пикси

Короткие стрижки для тонких волос такие, как пикси очень популярны среди женщин за 40, 50 и даже 60, ведь с их помощью можно решить и проблемы тонких волос. И скорректировать круглое лицо.

"Пикси" укорачивает волосы на виске и на затылке, а волосы на макушке оставляют длиннее. Таким образом добавляется объем и корректируются черты лица, особенно если добавить челку.

Пикси

Викси

Викси совмещает "пикси" и "шегги". Собственно говоря нужно сделать "пикси", но придать ему лохматости. Викси отлично подходит для тонких волос, за счет многослойности "викси" создается объем.

Викси

Стрижки для тонких волос и круглого лица на средние волосы

Если вы хотели стрижки для круглого лица и тонких волос на среднюю длину, можете рассмотреть вариации "боб".

Блант-боб

Блант-боб – это стрижка с прямым срезом, с ее помощью можно сохранить длину волос и визуально вытянуть лицо. Блант-боб можно сделать и с челкой.

Блант-боб

Лонг-боб

Если хочется оставить волосы по длиннее, можно сделать лонг-боб. Это сродни блант-боб, но большей длины. Длинные и мягкие пряди подчеркивают женственность образа. С помощью такой стрижки можно удачно скрыть высокий лоб, торчащие уши и круглое лицо.

Лонг-боб

Боб-ковбой

Еще один вариант стрижки "боб" для тонких волос – это "боб-ковбой". Длина волос должна быть не ниже подбородка, а концы обязательно филированными, то есть рваными. В результате многослойности стрижка имеет объемный вид, и укладка не требуется.

Боб-ковбой

Каскад

Среди популярных стрижек на средние волосы остается стрижка каскад. Лучший вид "каскад" имеет на волосах средней длины, но можно сделать его и на волосах ниже плеч. Такая многослойная стрижка с плавными переходами прядей от одного к другому придает объему, можно добавить мягкую челку набок или челку-шторку.

Каскад

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