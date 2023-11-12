Стрижки для седых волос, которые сделают младше женщин 50 плюс: советы экспертов, фото

5 стильных причесок, с которыми седина, по мнению экспертов, будет выглядеть великолепно

Седые волосы – не только признак возраста и мудрости, это и символ элегантности и серебристой красоты. Эксперты рассказали, с какими стрижками для седых волос женщины будут выглядеть значительно моложе и для вдохновения поделились фото знаменитостей с прическами на серебристых волосах.

Гладкий боб длиной до подбородка

Прическу как актрису Синтии Никсон стилисты назвали одной из лучших. Эта прическа "не требует технического обслуживания" и отлично подойдет для тех, кто не любит долго укладывать волосы.

Синтии Никсон: фото Craig Blankenhorn/HBO Макс

Пикси с челкой на бок на серебристых волосах

Еще одним вариантом стрижки для седых волос являются пикси с челкой на бок, так как у актрисы Джейн Фонды. Джейн Фонда – настоящая законодательница мод и икона стиля. Подобная прическа, как говорят специалисты, подчеркивает скулы и выделяет лучшие черты лица.

Добавление челки сбоку к серебристому пикси может "добавить гламуру", молодости и свежести.

Джейн Фонда, фото: Splash News

Помпадур с боковым пробором

Певица Пинк создает эпические короткие прически, а серебристый цвет волос делает их действительно незабываемыми. Стрижка помпадур на таких волосах придает объем и делает цвет ярче. А глубокий боковой пробор может придать больше движения редким волосам, чем средний пробор, и это поможет скрыть любые признаки поредения в области макушки.

Пинк, фото: Shutterstock

Черно-серебристый омбре Боб

Черно-серебристый омбре боб "создает больше объема на макушке, буквально отодвигая больше волос на одну сторону головы».

фото: Splash News

Многослойный боб

Актриса Хелен Миррен выбрала для своих седых волос многослойный боб с тонкой бахромой. Подобная стрижка скрывает тонкие волосы и их жидкость.

Хелен Миррен, фото Splash News

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