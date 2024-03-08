Стрижки для женщин после 40 лет: какую прическу лучше выбрать (фото)

После 40 лет женщины прибегают к различным изменениям. Одни меняют гардероб, другие садятся на диету, и чаще всего начинают с прически. Последняя может полностью изменить образ: подчеркнуть преимущества и сделать лицо визуально моложе.

Какие стрижки лучше выбрать женщинам после 40-ка – рассказываем дальше.

Какая стрижка лучше для женщины за 40

Короткий боб

Победителем, который лидирует в предпочтениях женщин из-за причесок, безмолвно является боб. Эта прическа не выходит из моды и не требует особого ухода. Однако здесь важно подобрать со стилистом стрижку цельной длины, ложащуюся чуть ниже ключицы.

Хорошим вариантом также будет смешать тёплые тона с более прохладными, которые добавляют идеальное полотно.

Короткий боб

Бикси

В первую очередь стрижка подойдет тем женщинам, которые ставят акцент на практичности. Ее можно высушить феном и игриво уложить. В то же время, если оставить длину, то она превратится в лохматую стрижку, а вариант с короткими волосами будет выглядеть круто и смело.

Стрижка бикси

Каре

Каре остается универсальной стрижкой для женщин, которая придает стилю и молодит. Преимуществом прически является то, что ее можно адаптировать к разным формам лица, длине и текстуре волос. Каре может быть как прямым, так и волнистым.

Стрижка каре

Какая стрижка лучше для женщины за 40

Стрижка Шегги

Вариант для тех, кому импонирует стильный и современный вариант. Стрижке присуще короткое слоение и текстура, дающая объем. Она гармонично подчеркивает лицо и практична в уходе. Ее выбирают за свежий и энергичный вид.

Прическу можно укладывать с помощью фена для выпрямления волос.

Стрижка Шегги

Удлиненная стрижка пикси

Стрижка остается на пике популярности уже несколько лет. В противоположность он обычному пикси, женщинам после 40-ка больше подходит именно пикси с удлиненной челкой. Эта прическа будет учитывать все возрастные изменения, омолаживать и будет иметь эффект "тихой роскоши".

Стрижка удлиненное пикси

Стрижка может быть исполнена в различных вариациях. Классический вариант – это корточки пряди с боковым разрезом, что визуально придает женщине младшего возраста. Впрочем, при выборе данной прически необходимо учесть форму лица и текстуру волос.

Природная текстура волос

Если у вас кудрявые или волнистые волосы, то после 40+ — идеальное время, чтобы прекратить его "мучить". Именно такая особенность ваших волос может сделать вас моложе. Например, расширить лицо или убрать нечеткий обвал лица.

Каскад

Прическа для женщин, которые хотят сохранить длину волос. Она будет идеальным вариантом для средних волос. Каскад благодаря своей многослойности создает естественный объем и игривость. Такая прическа придаст образу элегантности и роскоши.

Стрижка каскад

Стрижка бланд боб

Речь идет о стрижке с четкими линиями, которая доходит до плеча или прямо над ним. Она может быть с челкой или без него. Эта стрижка отлично устраняет недостаток выпадения волос или потери объема. В то же время одна линия у основания делает волосы на вид более густыми, даже если это не так. Кроме того, эта стрижка может помочь "мгновенно подтянуть лицо".

Стрижка бланд боб

Стрижка Дебют

Стрижку выполняют на коротких, средних и даже длинных прядях. Особенность стрижки – силуэтное оформление лица. Хорошо такая прическа будет выглядеть с круглой и квадратной формой лица. Причем здесь вполне образ можно разбавить челкой.

Стрижка дебют

Стрижка микси

Микси – это один из вариантов стрижки пикси. От оригинального варианта она отличается тем, что волосы на затылке длиннее прядей спереди. И самое главное, эффект вытянутого лица создается благодаря рваной челке, которая также может быть разной длины.

Стрижка микси

Также мы рассказывали, каких стрижек лучше избегать после 40 и почему.

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