Стрижки для женщин после 50: выбираем правильную длину волос

Стрижки после 50// фото: fitbeauty.com.ua

Дискуссии о том, добавляет ли длина волосы возраст, или, наоборот, омолаживает, продолжаются постоянно. Однако важно то, что успех зависит не от одних сантиметров, а от правильно подобранной формы стрижки, которая должна обязательно учитывать индивидуальные возрастные изменения лица и черты.

Какая длина волос придает возрасту

При выборе омолаживающей прически следует остерегаться двух крайних вариантов, которые стилисты не рекомендуют для женщин в зрелом возрасте.

Первым рискованным вариантом являются длинные, прямо срезанные волосы, которые опускаются ниже лопаток. Такая длина, как правило, редко служит преимуществом после наступления пятидесяти лет, ведь она обладает свойством визуально тянуть черты лица вниз. Именно поэтому она подчеркивает опущенные уголки рта, носогубные складки и обвисший контур лица. Когда такие прямые волосы просто распущены, женщина выглядит усталой или поникшей женщины. Такие волосы нуждаются в укладке мягкими волнами, или по крайней мере опрятной уборки в высокую прическу

Другой крайностью есть ультракороткие, почти мужские стрижки длиной всего 1-3 сантиметра. Несмотря на то, что такой вариант может выглядеть смело и вызывающе, он делает акцент на особенно смягчающих волосах. Речь идет о глубоких морщинах на лбу, форме черепа, а также чрезмерно подчеркнутой линии подбородка и выразительных ушах. Такая экстремальная короткая стрижка подходит только единицам, имеющим безупречный овал лица и правильные черты.

Длина волос, которые действительно омолаживают

идеальной считается средняя длина волос — до уровня подбородка или чуть ниже. Такая длина является оптимальным основанием для создания стрижек типа боб и удлиненного каре. Эти прически обладают способностью визуально подтягивать овал лица и отвлекать взгляд от дряблости кожи на шее.

В частности, градуированный боб помогает создать необходимый прикорневый объем, мгновенно освежающий вид. Основное требование к этим стрижкам — отсутствие тупых и геометрических линий, рекомендуется использовать только мягкое градуирование, рваные края или легкие волны, придающие легкости. Удлиненный боб особенно хорошо подходит женщинам с круглым или квадратным лицом, делая его визуально стройным.

Если же волосы тонкие и редкие, мягкий каскад является наиболее удачным решением. Благодаря своей многослойности он создает иллюзию густоты и динамики, отвлекая внимание от несовершенств. Волосы в этой стрижке выглядят живыми и объемными.

Сам каскад хорошо сочетается со светлыми оттенками и мелированием, что усиливает эффект быстрого омоложения.

Какие короткие стрижки подходят женщинам после 50

Короткие волосы тоже могут омолаживать, но только при правильном исполнении.

Удлиненный пикси является вариантом для зрелых дам, особенно с редкими волосами. Его секрет в длине на затылке (не менее 5-7 сантиметров) и в мягких, асимметричных линиях. Эта стрижка открывает лицо, подчеркивает глаза, делает взгляд открытым и убирает акцент из проблемной зоны подбородка, создавая дружелюбный и стильный образ. Удлиненные пряди у лица и текстурная верхушка делают аутфит ярким и молодым.

Идеальная стрижка всегда должна подчеркивать преимущества вашей формы лица. К примеру, женщинам с удлиненным овалом следует добавить объем у висков, чтобы визуально его расширить. Важную роль играет и челка — удлиненная челка на бок может скрыть морщины на лбу, не закрывая при этом лицо полностью.

Идеальная стрижка для женщин после 50

Не стоит гнаться за крайностями. Идеальная стрижка после пятидесяти лет — создающая объем обеспечивает легкость в укладке и визуально подтягивает контуры лица. Хороший мастер всегда спросит не только о состоянии волос, но и о вашем стиле в одежде, макияже и образе жизни, чтобы подобрать максимально гармоничный вариант.