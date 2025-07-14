Стрижки для женщин за 60: хорошо держат форму даже в жару и не нуждаются в укладке

Какие стрижки для женщин за 60 / © Freepik

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Зрелый возраст — это совсем не повод отказываться от стильной стрижки. Ведь грамотно подобранная прическа поможет не только освежить общий образ, но и визуально омолодит, придаст тонким волосам дополнительный объем и подчеркнет индивидуальность. Для женщин после 60 особенно важно, чтобы стрижка была удобной, не требовала ежедневной укладки, хорошо держала форму даже в летнюю жару и гармонировала с образом. Вот три лучшие стрижки для дам зрелого возраста, которые рекомендуют стилисты.

Текстурированный боб-каре

Какие стрижки для женщин за 60 / © Mixnews

Идеальный вариант для редких или тонких волос, нуждающихся в дополнительном объеме. Легкие слои создают эффект великолепия и динамики, а длина достаточно удобна для повседневной носки. Текстурированный боб не требует ежедневной укладки, достаточно высушить волосы феном, чтобы волосы легли в правильную структуру.

Объемный лоб

Какие стрижки для женщин за 60 / © Mixnews

Эта стрижка имеет длину до плеч и создает иллюзию более густых волос. Она элегантна, стильна и подходит как для прямых, так и волнистых локонов. Стрижка легко укладывается с помощью фена и круглой щетки.

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Пернатая многослойная стрижка

Какие стрижки для женщин за 60 / © Mixnews

Эта прическа формирует мягкий, подвижный контур, скрывающий возрастные изменения лица и придающий изящества. Особенно подходит для тех женщин, которые хотят сохранить длину своих волос. Стилисты советуют сушить локоны феном, направляя пряди назад, это откроет лицо и придаст легкости общему виду.

Почему эти стрижки идеальны для женщин за 60

Не требуют сложной укладки, что экономит время и усилия.

Омолаживают лицо за счет мягких линий и правильных слоев.

Добавляют объем даже самым тонким волосам.

Держат форму в жару, что очень важно в летний сезон.