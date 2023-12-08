Стрижки и прически, идеальные для высокого лба: 10 лучших вариантов на короткие и длинные волосы

Такие прически можно делать как самостоятельно, так и в салоне, есть варианты, подходящие на любую длину волос.

Обладательницы высокого лба имеют прекрасную возможность усовершенствовать и освежить свой образ перед новогодними праздниками. Если вы в поисках новой прически, тогда вам пригодится подборка лучших трендовых стрижек и причесок на любую длину волос. Эти десять вариантов с челкой и без помогут усовершенствовать вашу естественную красоту и замаскировать недостатки. Рассказываем, какие лучшие варианты причесок подходят для удлиненного типа лица с высоким лбом.

Волнистые пряди и челка

Лучшие прически и стрижки для высокого лба / Фото: pixabay.com

Такой тип укладки длинных волос или локонов средней длины станет идеальным вариантом, чтобы выровнять пропорции лица. К этой прически лучше всего подойдет полупрозрачная объемная челка, что придаст образу романтичности и обаяния.

Прямые волосы и челка

Лучшие прически и стрижки для высокого лба / Фото: pixabay.com

Такая прическа подойдет прямолинейным, эффектным и уверенным в себе женщинам. Идеально ровные волосы с концами без филирования и густая челка, которая будет закрывать лоб, усовершенствует и гармонизирует удлиненные пропорции лица.

Неряшливая стрижка пикси

Лучшие прически и стрижки для высокого лба / Фото: pixabay.com

Такая стильная прическа будет придавать волосам объем, а неровные кончики создадут визуальный эффект естественной легкости. В свою очередь густая игривая челка замаскирует высокий лоб.

Волнистые волосы

Лучшие прически и стрижки для высокого лба / Фото: pixabay.com

Эта прическа станет идеальным вариантом для романтических натур. Мягкие волнистые локоны будут плавно окутывать лицо, визуально сузив его. Такой тип укладки прекрасно подойдет для романтической встречи или вечера.

Пучок и фальшивая челка

Лучшие прически и стрижки для высокого лба / Фото: pixabay.com

Уложенные волосы таким образом станут удачной прической для встречи Нового года или другого вечернего праздничного мероприятия. Такую прическу можно сделать самостоятельно, свернув небрежный пучок, а с конца пряди волос имитировать челку, уложив его на бок.

Высокий хвост и челка

Лучшие прически и стрижки для высокого лба / Фото: pixabay.com

Чтобы создать для своих волос дополнительный объем, можно сделать высокий хвост, начесав волосы на передней части головы. Таким образом вы создадите объемную прическу, а густая длинная челка-шторка подчеркнет ваш образ.

Челка во французском стиле

Лучшие прически и стрижки для высокого лба / Фото: pixabay.com

Если у вас не было челки, и вы готовы к экспериментам, тогда стоит обратить внимание на французскую челку. Длина такой челки достигает линии бровей, что выразит ваш взгляд и выровняет пропорции удлиненного лица.

Косой пробор

Лучшие прически и стрижки для высокого лба / Фото: pixabay.com

Если эксперименты с челкой вам не по душе, тогда стоит сделать косой пробор на любую сторону. Такой вариант прически очень удобен, потому что подходит для любой длины волос. И при этом скорректирует зону лба без челки.

Стрижка боб с челкой

Лучшие прически и стрижки для высокого лба / Фото: pixabay.com

Такая стрижка подходит абсолютно всем женщинам и не требует укладки, достаточно просто помыть и высушить голову. А челка на обе стороны поможет скрыть высокий лоб.

Стрижка каре

Лучшие прически и стрижки для высокого лба / Фото: pixabay.com

Такая прическа будет акцентировать внимание на шее и плечах и создаст соблазнительный утонченный образ. А челка скроет лоб и придаст аутфиту игривости.

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