Стрижки и прически, идеальные для высокого лба: 10 лучших вариантов на короткие и длинные волосы

Такие прически можно делать как самостоятельно, так и в салоне, есть варианты, подходящие на любую длину волос.
Обладательницы высокого лба имеют прекрасную возможность усовершенствовать и освежить свой образ перед новогодними праздниками. Если вы в поисках новой прически, тогда вам пригодится подборка лучших трендовых стрижек и причесок на любую длину волос. Эти десять вариантов с челкой и без помогут усовершенствовать вашу естественную красоту и замаскировать недостатки. Рассказываем, какие лучшие варианты причесок подходят для удлиненного типа лица с высоким лбом.
Волнистые пряди и челка
Такой тип укладки длинных волос или локонов средней длины станет идеальным вариантом, чтобы выровнять пропорции лица. К этой прически лучше всего подойдет полупрозрачная объемная челка, что придаст образу романтичности и обаяния.
Прямые волосы и челка
Такая прическа подойдет прямолинейным, эффектным и уверенным в себе женщинам. Идеально ровные волосы с концами без филирования и густая челка, которая будет закрывать лоб, усовершенствует и гармонизирует удлиненные пропорции лица.
Неряшливая стрижка пикси
Такая стильная прическа будет придавать волосам объем, а неровные кончики создадут визуальный эффект естественной легкости. В свою очередь густая игривая челка замаскирует высокий лоб.
Волнистые волосы
Эта прическа станет идеальным вариантом для романтических натур. Мягкие волнистые локоны будут плавно окутывать лицо, визуально сузив его. Такой тип укладки прекрасно подойдет для романтической встречи или вечера.
Пучок и фальшивая челка
Уложенные волосы таким образом станут удачной прической для встречи Нового года или другого вечернего праздничного мероприятия. Такую прическу можно сделать самостоятельно, свернув небрежный пучок, а с конца пряди волос имитировать челку, уложив его на бок.
Высокий хвост и челка
Чтобы создать для своих волос дополнительный объем, можно сделать высокий хвост, начесав волосы на передней части головы. Таким образом вы создадите объемную прическу, а густая длинная челка-шторка подчеркнет ваш образ.
Челка во французском стиле
Если у вас не было челки, и вы готовы к экспериментам, тогда стоит обратить внимание на французскую челку. Длина такой челки достигает линии бровей, что выразит ваш взгляд и выровняет пропорции удлиненного лица.
Косой пробор
Если эксперименты с челкой вам не по душе, тогда стоит сделать косой пробор на любую сторону. Такой вариант прически очень удобен, потому что подходит для любой длины волос. И при этом скорректирует зону лба без челки.
Стрижка боб с челкой
Такая стрижка подходит абсолютно всем женщинам и не требует укладки, достаточно просто помыть и высушить голову. А челка на обе стороны поможет скрыть высокий лоб.
Стрижка каре
Такая прическа будет акцентировать внимание на шее и плечах и создаст соблазнительный утонченный образ. А челка скроет лоб и придаст аутфиту игривости.
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