Стрижки, которые никогда не выйдут из моды: омолаживают, выражают красоту, не нуждаются в укладке

Такие прически считаются универсальными и эталонными, потому что пользуются безумной популярностью во всем мире.

Чтобы омолодиться, обновить образ или просто освежиться, достаточно сменить прическу. И можно не тратиться на новую одежду и дорогостоящие косметологические процедуры, правильная стрижка сделает свое дело. Звездные стилисты рекомендуют женщинам обращать внимание на эти четыре прически, которые в моде не один десяток лет. Но они не теряют своей популярности, потому что идеально подходят абсолютно всем женщинам по типу лица и структуре локонов. Рассказываем, какие четыре стрижки никогда не сойдут с модного олимпа.

Стрижка каре

Какие стрижки никогда не выйдут из моды / Фото: pixabay.com

Это несомненный тренд как в 2024 году, так и в последующие годы. Есть большое количество вариантов этой прически, поэтому она так популярна во всем мире. Ибо каждая представительница прекрасного пола может подобрать для себя такую, которая будет подходить именно ее типу лица и структуре волос. Перед выбором одного из вариантов прически нужно обязательно проконсультироваться с парикмахером, чтобы выбрать свое идеальное каре.

Стрижка боб

Какие стрижки никогда не выйдут из моды / Фото: pixabay.com

Эта прическа по праву является топовой в списке омолаживающих стрижек. Поскольку за счет техники градуировки способна полностью обновить и омолодить черты лица своей обладательницы. Боб также имеет множество вариантов, подходит как на короткие, так и на волосы средней длины. Боб никогда не выйдет из моды, потому что каждая женщина с такой прической имеет роскошный эталонный вид. Недаром мировые звезды так любят эту стрижку. А еще она не нуждается в укладке, поэтому считается универсальной. Если волосы прямые, можно подобрать гладкий боб, а для непослушных идеально подойдет градуированный, повторяющий структуру локонов.

Стрижка пикси

Какие стрижки никогда не выйдут из моды / Фото: pixabay.com

Это идеальная прическа для женщин, которым за 50. Со временем волосы теряют свою густоту и ломаются, поэтому такая стрижка является спасительным вариантом для того, чтобы обновить свой образ и омолодиться. Эту стрижку делают на короткие волосы, за счет челки можно украсть несколько лишних лет и выразить скулы. А также убрать ненужный объем нижней части лица. К тому же, прическа придает естественный объем на макушке, поэтому идеальна для слабых волос.

Многослойная градуированная стрижка

Какие стрижки никогда не выйдут из моды / Фото: pixabay.com

Такая прическа имеет не только омолаживающий эффект, за счет градуировки она придает нужный объем прямым тонким волосам. К тому же, стрижка пикси придаст своей обладательнице элегантный вид и усмирит непослушные локоны. Эта прическа хорошо отрастает, не нужно каждые три месяца посещать парикмахера, чтобы обновить ее. А вариант стрижки с челкой будет маскировать возрастные изменения на лице.

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