Стрижки, которые омолаживают сразу на 10 лет: долго держат форму, добавляют локонам объема

Эти прически являются топовыми в списках омолаживающих, поэтому очень популярны во всем мире.

Чтобы омолодиться на несколько лет, не стоит спешить делать уколы красоты или пластические операции. Ведь этот вопрос легко решает верно подобранная стрижка. Стилисты рекомендуют для омоложения четыре лучших варианта причесок, которые мгновенно сделают женщину любого возраста молодой и привлекательной. Рассказываем, какие стрижки омолаживают на 10 лет, долго держат форму и объем, кардинально меняют образ.

Стрижка "Рейчел"

Топовые стрижки, омолаживающие на 10 лет / Фото: pixabay.com

Это вариация каскадной стрижки, которая подразумевает технику выстригания прядей слоями. Такая прическа учитывает тип лица, поэтому подходит к любой его форме. Она позволяет скрыть возрастные изменения на коже и подчеркнуть естественную красоту. Также можно создать дополнительные слои в зоне лица, чтобы замаскировать брыли. Если акцентировать стрижку косой челкой, можно скрыть морщинки и выразить взгляд.

Боб "Пош Спайс"

Топовые стрижки, омолаживающие на 10 лет / Фото: pixabay.com

Это классический вариант стрижки боб с объемной укороченной затылочной зоной и удлиненными прядями у лица. Вариант такой прически может быть коротким, а также подойдет для средней длины волос. Такая стрижка будет идеально маскировать все недостатки кожи, придавать дополнительный объем тонким волосам, визуально корректировать и подтягивать овал лица, маскировать брыли, если таковые имеются.

Шегги

Топовые стрижки, омолаживающие на 10 лет / Фото: pixabay.com

Такая стрижка еще называется "лохматой", имеет несколько слоев, которые стригутся с элементами небрежности. Что дает возможность легко двигаться прядям волос и ложиться в правильную структуру. Эта стрижка входит в список омолаживающих, придает локонам объем и визуальную густоту. Очень хорошо будет смотреться на волнистых и вьющихся волосах.

Пикси

Топовые стрижки, омолаживающие на 10 лет / Фото: pixabay.com

Это топовая омолаживающая прическа, являющаяся идеальным вариантом для женщин 45+. Такая стрижка подходит решительным и уверенным женщинам, не боящимся кардинальных перемен в своем образе. Существует множество вариантов этой прически, лучше ее акцентировать косой челкой, которая маскирует недостатки кожи, выражает взгляд и убирает ненужный объем в нижней части лица.

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