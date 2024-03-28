Стрижки, которые старят: какие прически не советуют делать женщинам после 50

Многие женщины старше 50 пытаются выглядеть младше, выглядеть у 50 как у 40, а то и как у 30. Но важнее, наверное, найти свой образ, подобрать стрижку, которая прикроет следы старения, гусиные лапки под глазами или морщины на шее и не скроет естественную красоту. То есть стрижку, которая не сделает женщину на вид старшей. Какие стрижки, прически стилисты не рекомендуют женщинам после 50

Какие стрижки, прически придадут возраста и сделают женщину на вид старшей

Распущенные длинные волосы

Если женщине за 50 то с длинными волосами она, скорее всего, будете похожа как минимум на "русалку", а то и хуже.

Старящие стрижки

Но это не значит, что женщинам постарше нужно полностью отказаться от длинных волос.

Хвост или пучок

Так когда-то было время, когда можно было сделать хороший хвост или сделать пучок, собрав все волосы вместе. Но это было тогда, когда кожа не собиралась при этом в морщинки, а в цветах волос не пробивалось серебро седины. Но когда уже 50, а может и больше, на коже появилась пигментация, второй подбородок, морщины — хвосты или пучки будет выглядеть как минимум, не уместно. Распускайте хвост, пучок, сделайте хорошую стрижку, укладку и прикройте уши, щечки.

Старящие стрижки

Коса

Коса – это нечто такое патриархальное, молодой девушке она может придать серьезность, простоту, неприступность. Женщине за 50 коса может прибавить "лишнюю длину" лет.

Старящие стрижки

"Прямые" стрижки с прямой челкой

Например, каре с прямыми срезами и челкой, любые стрижки, которые прямыми линиями обрамляют лицо. Хотя стрижка красива, но не всегда подходит для старших женщин.

Челка может быть умным способом обновить прическу в модном ключе. Но, "если его не выполнить должным образом, у вас может быть не очень молодой и очень стареющий стиль", — отмечают эксперты.

Старящие стрижки

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