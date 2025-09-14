Стрижки на средние и короткие волосы, которые омолаживают на 15 лет и подходят абсолютно всем

Какие омолаживающие стрижки на короткие и средние волосы / © Фото из открытых источников

Правильная прическа может стать инструментом, который поможет на 15 лет омолодить лицо и придаст общему образу легкости и привлекательности. Стилисты назвали три омолаживающие стрижки, которые подходят всем женщинам без исключения, что будут на пике безумной популярности еще много лет подряд.

Каре с легкой асимметрией

Классическое каре никогда не выходит из моды. Но стоит добавить немного асимметрии — и образ становится более современным и динамичным. Такая стрижка делает черты лица более мягкими, скрывает морщинки у глаз и на лбу, а также придает волосам дополнительный объем. Каре подходит женщинам с любым типом лица, главное, правильно подобрать форму стрижки.

Пикси с удлиненной челкой

Стрижка пикси — настоящая классика для тех, кто не боится экспериментов. Она придает образу игривости, открывает лицо и подчеркивает глаза. Удлиненная челка делает образ женственным, а также скрывает возможные возрастные изменения на лбу. Пикси омолаживает даже после 50 лет и отлично подходит как для тонких, так и для густых волос.

Боб с текстурированными прядями

Боб — это универсальная стрижка, которая создает эффект густых и ухоженных волос. Особенно актуален вариант с текстурированными прядями, придающими прическе легкости и подвижности. Благодаря этому лицо выглядит более свежим, а образ становится более стильным и современным. Боб подходит как молодым девушкам, так и женщинам постарше, делая их вид элегантным и утонченным.

Почему стоит выбирать именно эти стрижки