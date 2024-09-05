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Стрижки, прически и окрашивания для круглого лица на средние волосы (фото)

Стрижки, прически и окрашивания для круглого лица на средние волосы (фото)

Прически, стрижки для круглого лица на средние волосы

Какие прически, укладки, покраски подходят для круглого лица на средние волосы

Круглое, полное лицо требует визуального удлинения, поэтому прически, стрижки и стили окраски нужно подбирать, чтобы они корректировали лицо до овальной формы, считают стилисты.

Предлагаем лучшие варианты причесок и стрижек на средние волосы для обладательниц круглого лица.

Прически, стрижки, укладки и варианты окрашивания для круглого лица на среднюю длину волос

Укладка волнами на среднюю длину

Чем больше у прически вертикальных или диагональных линий, тем лучше. Для средней длины волос лучше всего делать укладку волнами – это визуально удлинит лицо.

Если вы выбираете для себя прическу для круглого лица на средние волосы, подумайте о стильном варианте с длинной челкой. Длина челки плавно и незаметно превращается в волну волос. А сама челка обрамляет лицо и делает его визуально длиннее.

Прически для круглого лица/ фото: hairs.in.ua / ©
Прически для круглого лица/ фото: hairs.in.ua

Создание пряди по контуру лица

Прядь по контуру лица зрительно уменьшит округлость лица и удлинит шею. Если к прическе добавить еще длинную челку, получим еще большее удлинение формы. Такая прическа хорошо подойдет женщинам невысокого роста, с округлыми формами.

Прически для круглого лица/ фото: hairs.in.ua / ©
Прически для круглого лица/ фото: hairs.in.ua

Ровный блонд боб

Вариант покраски, который визуально сделает круглое лицо более вытянутым – это растяжка цвета – широкая полоса темного у корня и светлый блонд на концах ниже подбородка. Такой переход создает контрастность и вертикальную градацию цвета и очень хорошо удлиняет лицо.

Прически для круглого лица/ фото: hairs.in.ua / ©
Прически для круглого лица/ фото: hairs.in.ua

Лохматый боб с начесом

В короткой части стрижки волосы до плеч, длинная сторона начесана через верх и спускается ниже ключицы. Нечеткая линия и бесформенная структура придают особое очарование. Омбре с растяжкой цвета от темных корней до светлых концов придают вертикальное восприятие формы лица.

Прически для круглого лица/ фото: hairs.in.ua / ©
Прически для круглого лица/ фото: hairs.in.ua

Боб с асимметричной челкой для круглого лица

Асимметричная челка визуально уменьшает ширину лица и привлекает внимание к красоте глаз. Если платиновый цвет не ваш, вы можете выбрать любой русый цвет, который подойдет вам по стилю и цветотипу.

Прически для круглого лица/ фото: hairs.in.ua / ©
Прически для круглого лица/ фото: hairs.in.ua

Продуманный хаос и бесконтрольные волны на удлиненной стрижке

Тренд этого сезона — волосы вроде бы взлохмачены, но имеют волнообразную текстуру, цвет будто бы грязный у корней, но ясно что это такая окраска балаяж. Такой стиль не только визуально удлинит лицо, но и саму длину волос сделает визуальной длиннее, чем она есть на самом деле.

Прически для круглого лица/ фото: hairs.in.ua / ©
Прически для круглого лица/ фото: hairs.in.ua

Темный боб с обрамлением лица прядями и светлым цветом по контуру

Длина делается чуть ниже плеча, по контуру лица создается объем прически. Ровные края кончиков вытянутой формы, а пряди вокруг лица окрашиваются в светлый необычный оттенок, привлекающий внимание к глазам и отвлекающий фокус внимания от круглого лица.

Прически для круглого лица/ фото: hairs.in.ua / ©
Прически для круглого лица/ фото: hairs.in.ua

Осветление прядей на средней длине

Если у вас круглая форма лица и круглые щечки, хорошей идеей будет осветление волны спадающих до плеч локонов. Вертикальная волнистая линия замаскирует круглую форму лица и привлечет взгляд к более светлой детали в образе.

Прически для круглого лица/ фото: hairs.in.ua / ©
Прически для круглого лица/ фото: hairs.in.ua

Темный боб с концами разной длины

Одна из популярных стрижек для круглого лица на средние волосы – это темный боб с пробором и длинной боковой волной вместо челки. Изюминка такой прически в рваных концах разной длины. Волосы на затылке короче, чем со стороны лица, маскирующего широкие скулы и круглую форму головы, а неровная нижняя линия кончиков создает эффект хаоса.

Стрижки для круглого лица/ фото: hairs.in.ua / ©
Стрижки для круглого лица/ фото: hairs.in.ua

Брюнетка с симметричной челкой

Симметричная челка, обрамляющая прядями лицо подходит для маскировки круглой формы лица и является прекрасным дополнением образа. Ее направление от лба к скулам скрывает округлость щек и выделяет черты в центре лица — глаза, нос, губы. Темный цвет волос подчеркивает цвет кожи и делает лицо более контрастным.

Стрижки для круглого лица/ фото: hairs.in.ua / ©
Стрижки для круглого лица/ фото: hairs.in.ua

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