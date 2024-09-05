Стрижки, прически и окрашивания для круглого лица на средние волосы (фото)

Круглое, полное лицо требует визуального удлинения, поэтому прически, стрижки и стили окраски нужно подбирать, чтобы они корректировали лицо до овальной формы, считают стилисты.

Предлагаем лучшие варианты причесок и стрижек на средние волосы для обладательниц круглого лица.

Прически, стрижки, укладки и варианты окрашивания для круглого лица на среднюю длину волос

Укладка волнами на среднюю длину

Чем больше у прически вертикальных или диагональных линий, тем лучше. Для средней длины волос лучше всего делать укладку волнами – это визуально удлинит лицо.

Если вы выбираете для себя прическу для круглого лица на средние волосы, подумайте о стильном варианте с длинной челкой. Длина челки плавно и незаметно превращается в волну волос. А сама челка обрамляет лицо и делает его визуально длиннее.

Прически для круглого лица/ фото: hairs.in.ua

Создание пряди по контуру лица

Прядь по контуру лица зрительно уменьшит округлость лица и удлинит шею. Если к прическе добавить еще длинную челку, получим еще большее удлинение формы. Такая прическа хорошо подойдет женщинам невысокого роста, с округлыми формами.

Прически для круглого лица/ фото: hairs.in.ua

Ровный блонд боб

Вариант покраски, который визуально сделает круглое лицо более вытянутым – это растяжка цвета – широкая полоса темного у корня и светлый блонд на концах ниже подбородка. Такой переход создает контрастность и вертикальную градацию цвета и очень хорошо удлиняет лицо.

Прически для круглого лица/ фото: hairs.in.ua

Лохматый боб с начесом

В короткой части стрижки волосы до плеч, длинная сторона начесана через верх и спускается ниже ключицы. Нечеткая линия и бесформенная структура придают особое очарование. Омбре с растяжкой цвета от темных корней до светлых концов придают вертикальное восприятие формы лица.

Прически для круглого лица/ фото: hairs.in.ua

Боб с асимметричной челкой для круглого лица

Асимметричная челка визуально уменьшает ширину лица и привлекает внимание к красоте глаз. Если платиновый цвет не ваш, вы можете выбрать любой русый цвет, который подойдет вам по стилю и цветотипу.

Прически для круглого лица/ фото: hairs.in.ua

Продуманный хаос и бесконтрольные волны на удлиненной стрижке

Тренд этого сезона — волосы вроде бы взлохмачены, но имеют волнообразную текстуру, цвет будто бы грязный у корней, но ясно что это такая окраска балаяж. Такой стиль не только визуально удлинит лицо, но и саму длину волос сделает визуальной длиннее, чем она есть на самом деле.

Прически для круглого лица/ фото: hairs.in.ua

Темный боб с обрамлением лица прядями и светлым цветом по контуру

Длина делается чуть ниже плеча, по контуру лица создается объем прически. Ровные края кончиков вытянутой формы, а пряди вокруг лица окрашиваются в светлый необычный оттенок, привлекающий внимание к глазам и отвлекающий фокус внимания от круглого лица.

Прически для круглого лица/ фото: hairs.in.ua

Осветление прядей на средней длине

Если у вас круглая форма лица и круглые щечки, хорошей идеей будет осветление волны спадающих до плеч локонов. Вертикальная волнистая линия замаскирует круглую форму лица и привлечет взгляд к более светлой детали в образе.

Прически для круглого лица/ фото: hairs.in.ua

Темный боб с концами разной длины

Одна из популярных стрижек для круглого лица на средние волосы – это темный боб с пробором и длинной боковой волной вместо челки. Изюминка такой прически в рваных концах разной длины. Волосы на затылке короче, чем со стороны лица, маскирующего широкие скулы и круглую форму головы, а неровная нижняя линия кончиков создает эффект хаоса.

Стрижки для круглого лица/ фото: hairs.in.ua

Брюнетка с симметричной челкой

Симметричная челка, обрамляющая прядями лицо подходит для маскировки круглой формы лица и является прекрасным дополнением образа. Ее направление от лба к скулам скрывает округлость щек и выделяет черты в центре лица — глаза, нос, губы. Темный цвет волос подчеркивает цвет кожи и делает лицо более контрастным.

Стрижки для круглого лица/ фото: hairs.in.ua

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