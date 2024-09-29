Стрижки за знаком зодиака: какая прическа подходит вам по гороскопу

Прическа по знаку зодиака – отличное решение для тех, кто верит в гороскопы и прислушивается к астрологам. Недаром в древности волосы использовали во всевозможных ритуалах и гаданиях. В астрологии также считается, что волосы обладают особой силой. По мнению астрологов, правильно подобранная стрижка по зодиаку способна помочь человеку стать самим собой, улучшить самочувствие и повысить приток жизненных сил.

Стрижки и прически, подходящие по знаку зодиака

Женщины Рыбы излучают творческую энергию, представительницы этого символа символизируют мир и гармонию. Им подойдет скромная прическа, например «каре», и аккуратная, гладкая укладка. Аккуратные прически на короткие волосы в стиле Одри Хепберн сделают рыб изящными и очаровательными.

Каре для Рыб

Уверенные в себе, решительные и импульсивные Овны всегда готовы сделать что-нибудь необычное и бунтарское. Если вы относитесь к таким женщинам, попробуй многослойную стрижку шеги. В душе Овны бунтари, поэтому им лучше всего подходят стрижки с рваными прядями, текстурой и объемом.

Щеги для Овнов

Астрологи советуют Тельцам выбирать стрижки длиной до середины плеч и с свободно лежащими прядями. Форма прически может быть абсолютно любой, выполненной с применением различных техник и соответствовать модным трендам. Тем не менее, больше всего тельцам подходят прически с эффектом некоторой халатности и свободным падением прядей.

Стрижка для тельцов

Родившиеся под знаком зодиака Близнецы – личности разносторонние, умные и сообразительные, Они обожают эксперименты и все новое и необычное. Как утверждают астрологи, идеальной для них станет французский боб с укороченной челкой.

Французский боб для близнецов

Женщины- раки – довольно чувствительные и эмоциональные, и у них очень изменчивое настроение. Идеальная стрижка за знаком зодиака для Раков – прямое каре.

Щедрым и творческим, открытым и гордым Львам точно подойдет значительный объем и распущенные, пышные волосы. Для представителей этого зодиакального знака идеальной прической будет любая многоступенчатая стрижка.

Стрижка для львов

Трудолюбивые, аккуратные, старательные и одновременно очень творческие Девы тяготеют к стрижкам с таким же необычным и тонким, как их характер. Находкой для них станет стрижка бобов длиной к подбородку. Эта стрижка с ровным срезом к подбородку смотрится аккуратно, женственно и стильно.

Боб для Дев

Весы по своей природе достаточно дипломатичны и тактичны, они являются хорошим другом и партнером. Стрижки им подойдут мягкие и романтичные, например, роскошные длинные волны.

Прически для Весов

Люди, рожденные под влиянием Скорпиона, нуждаются в подпитке энергетическими потоками из Вселенной. С легкостью обеспечить это могут прически в стиле "вамп" — прямые, гладкие и строго уложенные волосы. Короткие стрижки подобного стиля придают Скорпионам особую сексуальность и провоцирует противоположный пол инициировать знакомство. А, как известно, чем больше у Скорпиона знакомых, тем прекраснее он себя чувствует.

Женщины Стрельцы обычно оптимистичны, целеустремлены и свободолюбивы. А еще они не гонятся за трендами, потому что всегда ориентируются на свой вкус. Стрижка пикси и ее вариации – это то, что им нужно.

Пикси для стрелков

Представительницы Козерога предпочитают строгость и сдержанность в прическе. Ровная стрижка средней длины с челкой будет для них идеальным вариантом. Для вечеринок, встреч и праздников можно оформить легкий беспорядок – растрепанные волосы, «непослушные» пряди. Хорошая прическа для Козерога – та, которую можно легко уложить за несколько минут. Длинные и средние волосы можно убрать под платок или бандану, это поможет вам сконцентрировать энергию на своей карьере.

Прически для Козерогов

Женщины Водолея находятся под влиянием планеты Уран, в жизни они всегда отличаются оригинальностью, легко выходят за рамки и терпеть не могут банальные вещи.

Представителям данного знака могут выбирать любые понравившиеся модные тенденции. Водолеи опережают время и часто выступают зачинателями нестандартных модных течений в одежде и стрижках. Более всего им подходят небрежные прически, например, чоппи боб.

Чоппи-боб

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