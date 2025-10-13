Строители наткнулись на тело под ковром и раскрыли преступление, изменившее историю криминалистики

Ковер / © Unsplash

История Карен Прайс, получившая прозвище «Маленькая мисс Никто», является одной из самых трагических и значимых в криминалистике Великобритании. Девушке было всего 15 лет, когда она исчезла в 1981 году. Ее тело, завернутое в ковер, случайно обнаружили строители в центре Кардиффа только через восемь лет — 7 декабря 1989 года.

Об этом пишет BBC.

Никакого розыска не было объявлено: тот факт, что находившаяся на попечении государства 15-летняя девушка исчезла и ее никто не искал, стал одним из самых печальных аспектов этого дела. Уголовный репортер Том Бедфорд, освещавший расследование, назвал это невероятным:

«Никто этого не заметил, никто не позаботился. Она не была внесена в список пропавших без вести».

Расследование, ставшее прорывом в криминалистике

Останки Карен, найденные в неглубокой могиле у подвального дома на набережной Фицхемон, настолько разложились, что установить причину смерти было невозможно. Тело было связано электрической проволокой, а на голове был полиэтиленовый пакет.

Поскольку камеры наблюдения тогда не существовали, полиция была вынуждена полагаться на новую судебную экспертизу, которая впоследствии стала прорывной:

Судебная энтомология: личинки, отысканные в ковре, стали ключом к определению времени погибели. Это подтвердило, что убийство произошло между июлем 1981 года и мартом 1982 года, пока тело еще не было закопано. Реконструкция лица: впервые в криминалистике известный художник Ричард Нив создал реконструкцию лица жертвы за черепом. Изображение было показано в телепрограмме Crimewatch и оказалось настолько точным, что две социальные работницы узнали Карен. Экспертиза ДНК: другая новаторская технология — извлечение ДНК из человеческих костей — окончательно подтвердила личность Карен, сопоставив ее с ДНК родителей.

Возобновление событий и приговор

Благодаря публичной огласке и программе Crimewatch в полицию пришел признавшийся в причастности Идрис Али. Он рассказал, что вместе с Аланом Чарлтоном занимался сутенерством несовершеннолетних девушек, бежавших из детских домов. Карен была убита Чарлтоном в подвале, где он проживал (всего в нескольких футах от места находки). По словам Али, Карен вступилась за младшую девушку, после чего «психопат» Чарлтон напал на нее, а Али «очень недолго» держал жертву.

Тело Карен хранили в шкафу четыре дня (за это время мухи отложили яйца), прежде чем Али помог Чарлтону похоронить его в саду. В 1991 году обоих мужчин приговорили к пожизненному заключению. Хотя впоследствии приговор Али отменили, заменив его непреднамеренным убийством. Он утверждал, что согласился на соглашение только ради выхода, отрицавший вину Чарлтон был условно освобожден в 2017 году после 26 лет заключения.

Дело Карен Прайс, которому в сентябре этого года должно было исполниться 60 лет, оставляет открытым вопрос об ответственности государства за его исчезновение. Однако ее трагическая память живет благодаря значительному вкладу, которое это расследование сделало для развития современной судебной науки.

