Студентка выпала с 8-го этажа во время танцев: видео с бодикамер показало ее первые слова (фото)

Студентка упала с 20-метровой высоты во время танцев / © Freepik

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21-летняя студентка Университета Джорджии (США) Кристин Сарджент выжила после падения с высоты восьмого этажа. Девушка плясала на диване под песню американской певицы Майли Сайрус, когда внезапно выпала из окна квартиры. Недавно обнародованные записи из нагрудных полицейских камер зафиксировали первые слова пострадавшей после инцидента.

Об этом сообщает издание Unilad.

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Инцидент произошел вечером 26 сентября. В тот день Кристин вместе с друзьями отмечала победу футбольной команды своего университета Georgia Bulldogs над Oklahoma Sooners. Перед этим студентка, изучающая финансы и маркетинг, вместе с компанией отдыхала в баре, а затем вернулись в квартиру на пять спален.

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21-летняя студентка Университета Джорджии Кристин Сарджент с подругой Фото kristinsargent

Во время вечеринки девушка танцевала на диване и пела под композицию Майли Сайрус The Climb, выпущенную в 2009 году. В какой-то момент она потеряла равновесие, упала спиной на москитную сетку открытого окна восьмого этажа и улетела вниз с высоты примерно 20 м.

Фото kristinsargent

Что студентка сказала после падения

Друзья Кристин немедленно позвонили по телефону в службу спасения 911. Одна из девушек сообщила диспетчеру, что ее подруга выпала из окна восьмого этажа.

«Мы танцевали, и она просто выпала из окна», — рассказывала свидетельница. Она добавила, что смотрела вниз и видела Кристин на земле.

«Она не двигается», — сказала испуганная подруга.

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Когда спасатели прибыли на место около 19:30, они обнаружили студентку у бассейна. По предварительной информации, девушка упала на металлическую скамейку с подушкой, которая могла смягчить удар. На подушке обнаружили кровь, а один из подлокотников скамейки был сломлен.

На обнародованном видео из нагрудных камер видно, как друзья рассказывают полицейским об обстоятельствах происшествия. Соседка Кристин объяснила, что компания танцевала и пела, а девушка упала через окно.

Сама пострадавшая, лежа на земле, обратилась к медикам и стражам порядка со словами: «Никто не сделал мне ничего плохого».

На записи также слышно, как один из спасателей пытается успокоить девушку: «Все будет хорошо, Кристин. Все будет хорошо».

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Какие травмы получила студентка

Падение с высоты около 20 м повлекло многочисленные травмы. В частности, у Кристина диагностировали открытый перелом бедренной кости и кровоточащую рану грудной клетки.

Друзья девушки не скрывали шок от того, что она выжила. Один из них признался, что сначала думал, что спустился вниз, чтобы увидеть погибшую подругу.

«Я бы умер, если бы упал с такой высоты. Она настоящий боец. Мы все говорили: если кто-нибудь и сможет пережить такое падение, то это Кристин», — рассказал один из друзей.

Отец студентки Ричард Сарджент вскоре после инцидента в комментарии телеканала WSB также сообщил, что дочь, вопреки многочисленным переломам, настроена бороться за выздоровление.

«Она сильная, поэтому с ней все будет хорошо», — сказал мужчина.

По его словам, после падения Кристин разговаривала с подругой и повторяла: «Эй, я жива. Не могу в это поверить».

После инцидента администрация жилищного комплекса разослала жителям электронное письмо. В нем говорилось, что окна оборудованы специальными ограничителями безопасности.

«Для вашей безопасности не вмешивайтесь в работу этих устройств, не снимайте их и не выключайте. Если у вас возникли вопросы, касающиеся окна или ограничителя безопасности, обратитесь в администрацию», — говорилось в сообщении.

В жилищном комплексе также заявили, что сотрудничают с соответствующими службами, чтобы выяснить все обстоятельства падения студентки.

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