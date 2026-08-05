Стюардесса раскрыла секреты комфортного перелета: о них знают не все

Самолет / © Pixabay

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Сезон отпусков и летних каникул является самым горячим периодом в аэропортах, однако избежать стресса перед путешествием и сделать перелет удобнее помогут советы опытного члена экипажа.

Об этом рассказала стюардесса компании Ryanair Лола Хиллиер, пишет Daily Mail.

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Как избежать проблем с багажом и жидкостями

Головной головной болью для многих пассажиров является измерение багажа перед посадкой. По словам стюардессы, специально для этого можно воспользоваться сумками Primark, которые соответствуют точным размерам ручной клади.

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«Я действительно купила одну как ручную кладь для своей команды, потому что знаю, что она точно подойдет по размеру. Они также строго относятся к команде по размеру наших сумок», — говорит она.

Для экономии места в сумке она рекомендует использовать компрессионные упаковочные кубики, которыми пользуется и сама во время рабочих поездок. Поскольку правила по жидкостям в разных аэропортах могут отличаться, Хиллиер рекомендует заранее позаботиться о миниатюрных средствах гигиены.

Обычно я хожу в Boots и покупаю туалетные принадлежности дорожного размера, которые можно брать с собой. Но я знаю людей, которые… собирают пустые контейнеры, используя уже имеющиеся продукты, что более экономически выгодно», — говорит она.

Советы для хорошего самочувствия и выбора мест

Полет на большой высоте часто вызывает обезвоживание организма, потому стюардесса советует добавлять в бутылку с водой специальные ароматизированные таблетки электролита.

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«Употребление электролита в течение полета поможет вам чувствовать себя гораздо лучше, особенно если у вас возникает воздушная болезнь», — отмечает она.

Совершить полет удобнее поможет и правильный выбор мест в салоне самолета.

«Я всегда советую пассажирам бронировать 17-й ряд, потому что независимо от того, на каком самолете Ryanair вы летите, у вас всегда будет дополнительное место для ног», — говорит Хиллиер.

Если не удалось забронировать ряды у аварийного выхода, она рекомендует выбирать места D, E и F во втором ряду, где также больше пространства для ног.

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Полезные приложения и бортовые акции

Пассажирам советуют внимательно слушать объявления экипажа во время полета, поскольку на борту часто действуют выгодные предложения на еду, напитки и товары.

«Многие люди не осознают, как „У нас на самом деле много соглашений“», — говорит Хильер.

Кроме того, для отслеживания статуса рейса стюардесса советует пользоваться бесплатным приложением Flightradar24, которое помогает узнать о задержках быстрее официального табло в аэропорту.

«Я постоянно использую его как бортпроводник, чтобы узнать, где мой рейс или насколько он задерживается», — говорит Хиллиер. «Пассажиры также могут использовать приложение, чтобы проверять обновленное время вылета, оставаясь в курсе любых новостей о задержках».

Напомним, потерянный багаж — одна из тех ситуаций, о которых никто не хочет думать перед отпуском. Однако авиакомпании не застрахованы от ошибок, а несколько дней без одежды, лекарств или необходимых вещей могут легко испортить долгожданное путешествие.

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