Суп будет наваристым, сытным и невероятно вкусным даже без мяса: добавьте этот ингредиент

Как сварить вкусный суп без мяса / © www.freepik.com/free-photo

Многие хозяйки считают, что именно мясо придает супу питательность и насыщенный вкус. Но существует простой кулинарный секрет: сделать первое блюдо сытным и ароматным можно даже без мяса. Достаточно добавить один продукт — красную чечевицу.

Эта бобовая культура обладает уникальным свойством: она быстро разваривается, делает бульон густым и наваристым, а также придает блюду нежный ореховый привкус. К тому же, чечевица содержит большое количество растительного белка, клетчатки, витаминов и микроэлементов, прекрасно насыщающих организм.

Почему чечевица лучше мяса в супе

Делает блюдо более сытным. Даже небольшое количество бобовых превращает легкий суп в полноценное блюдо.

Обогащает вкус супа. Бульон с чечевицей становится более глубоким и выразительным, даже без добавления мяса.

Полезно для здоровья. Содержит растительный белок, легко усваиваемый организмом и железо, способное поддерживать высокий уровень энергии.

Быстро готовится. Чечевица в отличие от мяса, не требует длительной варки.

Как правильно добавить чечевицу в суп, чтобы блюдо было наваристым

Перед приготовлением чечевицу следует промыть под проточной водой. Добавляйте ее в кипящий суп примерно за 25 минут до готовности. Она прекрасно сочетается с овощами — морковью, картофелем, луком, а также с зеленью, куркумой, лавровым листом и паприкой.

Если хотите придать супу кремовую текстуру, часть чечевицы можно перебить блендером и вернуть обратно в кастрюлю. Выйдет бархатный суп-пюре без сливок и муки.